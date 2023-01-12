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Президент РФ Путин назначил трех судей в Ростовской области

Сегодня, 05:13
Фото: 1MI
Глава государства Владимир Путин своим указом назначил новых судей, которые будут работать в Ростовской области, говорится в документах на портале правовой информации.

Так, зампредседателя Азовского горсуда стала Наталья Комова. Судьей Волгодонского районного суда назначена Евгения Дмитриенко. 

В Донецком городском суде назначили Николая Суворова, в Миллеровском районном суде - Светлану Якунину. Соответствующий указ уже подписан. 

Уволившейся из администрации Ростова Камбуловой хотят найти должность в Таганроге
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Ранее стало известно, что уволившейся из администрации Ростова Камбуловой хотят найти должность в Таганроге. Подробный материал RostovGazeta читайте по ссылке

До этого чиновников и депутатов в Ростове-на-Дону уличили в недостоверности сведений о доходах.

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