Так, зампредседателя Азовского горсуда стала Наталья Комова. Судьей Волгодонского районного суда назначена Евгения Дмитриенко.
В Донецком городском суде назначили Николая Суворова, в Миллеровском районном суде - Светлану Якунину. Соответствующий указ уже подписан.
Ранее стало известно, что уволившейся из администрации Ростова Камбуловой хотят найти должность в Таганроге. Подробный материал RostovGazeta читайте по ссылке.
До этого чиновников и депутатов в Ростове-на-Дону уличили в недостоверности сведений о доходах.