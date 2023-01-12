Он опубликовал рейтинг городов с наиболее высоким качеством жизни. Их оценивали по нескольким показателям.
Ростов-на-Дону оказался худшим по условиям ведения бизнеса. Плохие показатели также были у Хабаровска, Челябинска и Самары.
В целом донской столице не удалось попасть в топ-30 рейтинга. Лидерами оказались Москва, Сочи и Грозный.
Ранее Ростовская область вошла в топ-10 самых криминальных регионов России. Подробный материал RostovGazeta читайте по ссылке.
До этого донской губернатор Голубев опустился в рейтинге областных глав с большим влиянием.