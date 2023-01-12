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Ростов-на-Дону признали худшим городом в России по условиям ведения бизнеса

Сегодня, 05:37
Фото: 1MI

Ростов-на-Дону признан худшим городом в России по условиям ведения бизнеса в 2022-м

Ростов-на-Дону попал в список худших городов за 2022 год по условиям для ведения бизнеса, сообщает Финансовый университет при правительстве РФ.

Он опубликовал рейтинг городов с наиболее высоким качеством жизни. Их оценивали по нескольким показателям.

Ростов-на-Дону оказался худшим по условиям ведения бизнеса. Плохие показатели также были у Хабаровска, Челябинска и Самары.

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В целом донской столице не удалось попасть в топ-30 рейтинга. Лидерами оказались Москва, Сочи и Грозный. 

Ранее Ростовская область вошла в топ-10 самых криминальных регионов России. Подробный материал RostovGazeta читайте по ссылке

До этого донской губернатор Голубев опустился в рейтинге областных глав с большим влиянием.

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