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Ростовчане заявили об избиении мужчины людьми в камуфляже на улице

Сегодня, 15:10
Фото: wikimedia.org/CC0
Ростовчане заявили об избиении мужчины людьми в камуфляже на улице
В Ростове-на-Дону мужчины в камуфляжной одежде напали на человека на улице и стали его избивать, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, в ночное время несколько человек напали на мужчину в гражданской одежде и начали его избивать. Они добавили, что потерпевший упал, но по нему продолжили наносить удары.

«Это группа военнослужащих, которые снимают квартиру на улице Аксайской. На возмущенные крики жителей улицы из окон, мужчины в камуфляже просили всех успокоиться и не вызывать полицию», — уточнили очевидцы.

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Отмечается, что нападавшим пригрозили звонком в военную комендатуру. После этого потасовка прекратилась.

Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется. 

Ранее за пьяное избиение сослуживца в Новочеркасске Мухамадали Сатторова отправили в дисбат. 

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