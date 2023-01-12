По словам очевидцев, в ночное время несколько человек напали на мужчину в гражданской одежде и начали его избивать. Они добавили, что потерпевший упал, но по нему продолжили наносить удары.
«Это группа военнослужащих, которые снимают квартиру на улице Аксайской. На возмущенные крики жителей улицы из окон, мужчины в камуфляже просили всех успокоиться и не вызывать полицию», — уточнили очевидцы.
Отмечается, что нападавшим пригрозили звонком в военную комендатуру. После этого потасовка прекратилась.
Официальной информации о произошедшем не поступало, она уточняется.
Ранее за пьяное избиение сослуживца в Новочеркасске Мухамадали Сатторова отправили в дисбат.