Напомним, в сентябре ростовчан потрясла новость о том, что одна из местных жительниц зашла в общественный туалет рядом с торговыми павильона на улице Золотистой, куда родила ребенка, оставив его задыхаться в баке с отходами жизнедеятельности.
Портал Dоndау сообщил, что Первомайский районный суд Ростова рассмотрел дело 36-летней обвиняемой Екатерины Беловой, в отношении которой возбудили дело по статье убийство новорожденного матерью.
Эксперты установили, что после родов женщина не пыталась вытащить мальчика, в результате чего он погиб от асфиксии, когда в его легкие попала жидкость с частицами целлюлозы.
Женщина признала свою вину и отправится в колонию.