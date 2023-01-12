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Ростовчанку, утопившую новорожденного в биотуалете, отправят в колонию-поселение

Сегодня, 16:09
Фото: pxhere.com
В Ростове огласили приговор по делу местной жительницы, которая родила в биотуалете и оставила своего ребенка умирать.

Напомним, в сентябре ростовчан потрясла новость о том, что одна из местных жительниц зашла в общественный туалет рядом с торговыми павильона на улице Золотистой, куда родила ребенка, оставив его задыхаться в баке с отходами жизнедеятельности.  

Ростовчанка родила мальчика в общественном туалете и оставила умирать
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Портал Dоndау сообщил, что Первомайский районный суд Ростова рассмотрел дело 36-летней обвиняемой Екатерины Беловой, в отношении которой возбудили дело по статье убийство новорожденного матерью. 

Эксперты установили, что после родов женщина не пыталась вытащить мальчика, в результате чего он погиб от асфиксии, когда в его легкие попала жидкость с частицами целлюлозы. 

Женщина признала свою вину и отправится в колонию.

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