Эту ситуацию парламентарий прокомментировал изданию RT после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что в стране ждут большего от НАТО.
Водолацкий рассказал, что почти все спецподразделения НАТО побывали на Украине. По его словам, здесь они занимались боевым слаживанием и испытанием оружия.
«Зеленский планирует открыто НАТО ввести на Украину. Его будущее не здесь, а там, где спрятаны его миллиарды, где его виллы и дачи», — считает депутат.
До этого депутат Водолацкий прокомментировал планы наступления ВСУ на Ростов и на Таганрог.