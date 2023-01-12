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Ростовский депутат Водолацкий назвал Украину полигоном для испытаний оружия НАТО

Сегодня, 07:45
Фото: ministryofdefenceua/flickr.com/CC BY SA 2.0
Ростовский депутат Водолацкий назвал Украину полигоном для испытаний оружия НАТО
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий заявил, что Украина является полигоном для оттачивания мастерства НАТО.

Эту ситуацию парламентарий прокомментировал изданию RT после слов президента Украины Владимира Зеленского о том, что в стране ждут большего от НАТО.

Водолацкий рассказал, что почти все спецподразделения НАТО побывали на Украине. По его словам, здесь они занимались боевым слаживанием и испытанием оружия.

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«Зеленский планирует открыто НАТО ввести на Украину. Его будущее не здесь, а там, где спрятаны его миллиарды, где его виллы и дачи», — считает депутат.

До этого депутат Водолацкий прокомментировал планы наступления ВСУ на Ростов и на Таганрог.

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