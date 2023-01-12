Собеседник подчеркивает, что такие меры необходимы в условии современных мировых угроз, глобального переустройства мировой экономики и геополитической карты, которая меняется на глазах.
«И если весной 2023 года на срочную службу начнут призывать 30-летних, я не удивлюсь. Наша страна уже находится в условиях мобилизационной экономики. Идет сплачивание населения вокруг патриотических элит. Правда, осталось еще и элиты сделать патриотическими. На мой взгляд, до этого пока далеко», - отмечает Евгений Михайлов.
По словам собеседника, полезно вернуть в школы начальную военную подготовку, как это было раньше. Во многих институтах будут введены военные кафедры, которые заявили о подготовке офицеров.
«Мне кажется, что год военной службы был введен у нас в угоду западным партнерам, когда мы пытались с ними дружить. Таким образом мы показывали определенное ослабление, что не готовы ни с кем воевать, готовы только обороняться», — рассуждает эксперт.
Спикер уверен, что год службы — это очень мало. За это время молодой человек не сможет получить необходимые навыки. Он только начнет все понимать.
«А за два года службы человек будет максимально подготовлен в любой момент по призыву Родины встать на защиту Отечества», — резюмирует эксперт.
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