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Ростовский эксперт Михайлов высказался о переходе на новые правила военной службы

Сегодня, 09:06
Фото: donland.ru
Ростовский эксперт Михайлов высказался о переходе на новые правила военной службы
Увеличение призывного возраста до 30 лет и увеличение срока службы до двух лет может произойти как в течение года, так и в ближайшее время, сообщил RostovGazeta эксперт по межнациональным конфликтам, политолог Евгений Михайлов.

Собеседник подчеркивает, что такие меры необходимы в условии современных мировых угроз, глобального переустройства мировой экономики и геополитической карты, которая меняется на глазах.

«И если весной 2023 года на срочную службу начнут призывать 30-летних, я не удивлюсь. Наша страна уже находится в условиях мобилизационной экономики. Идет сплачивание населения вокруг патриотических элит. Правда, осталось еще и элиты сделать патриотическими. На мой взгляд, до этого пока далеко», - отмечает Евгений Михайлов.

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По словам собеседника, полезно вернуть в школы начальную военную подготовку, как это было раньше. Во многих институтах будут введены военные кафедры, которые заявили о подготовке офицеров.

Во многих институтах будут введены военные кафедры, которые заявили о подготовке офицеров.
Фото: donland.ru

«Мне кажется, что год военной службы был введен у нас в угоду западным партнерам, когда мы пытались с ними дружить. Таким образом мы показывали определенное ослабление, что не готовы ни с кем воевать, готовы только обороняться», — рассуждает эксперт.

Спикер уверен, что год службы — это очень мало. За это время молодой человек не сможет получить необходимые навыки. Он только начнет все понимать.

«А за два года службы человек будет максимально подготовлен в любой момент по призыву Родины встать на защиту Отечества», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, для чего увеличивают призывной возраст.

Ростовский эксперт рассказал, для чего увеличивают призывной возраст
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