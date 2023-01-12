Напомним, что возвести карусельную парковку власти планировали в 2022 году летом. Место для ее строительства выделили на улице Шаумяна, 37, где находится бутик-отель, который и планировал выступить инвестором проекта.
Однако, как рассказал журналистам Алексей Логвиненко, после сноса ветхого здания выяснилось, что этот участок относится к охранной зоне и строить там запрещено.
Ранее замглавы администрации Ленинского района Дмитрий Берекчиев заявлял, что роторную парковку в Ростове-на-Дону не могут построить из-за санкций, город не может получить от Китая оборудование для ее возведения.