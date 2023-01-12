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Сити-менеджер Логвиненко объяснил, почему в Ростове не построили роторную парковку

Сегодня, 14:36
Фото: Mariordo/CC BY SA 3.0/ / wikimedia.org
Сити-менеджер Логвиненко объяснил, почему в Ростове не построили роторную парковку
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко рассказал на встрече с журналистами, почему в городе так и не построили обещанную роторную парковку.

Напомним, что возвести карусельную парковку власти планировали в 2022 году летом. Место для ее строительства выделили на улице Шаумяна, 37, где находится бутик-отель, который и планировал выступить инвестором проекта.

Однако, как рассказал журналистам Алексей Логвиненко, после сноса ветхого здания выяснилось, что этот участок относится к охранной зоне и строить там запрещено.

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Ранее замглавы администрации Ленинского района Дмитрий Берекчиев заявлял, что роторную парковку в Ростове-на-Дону не могут построить из-за санкций, город не может получить от Китая оборудование для ее возведения.

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