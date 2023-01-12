Возгорание началось в девятиэтажном доме в переулке Суздальский. Площадь пожара достигала 100 квадратных метров, его удалось ликвидировать.
К тушению огня привлекли 18 человек, которым потребовались семь единиц техники. Спасатели эвакуировали несколько человек.
В одной из квартир обнаружили тело 58-летнего мужчины с признаками отравления угарным газом. Кроме того, отравились два соседа погибшего.
Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Следователь и криминалист осмотрели место происшествия.
«Назначено проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства», — уточнили в Следкоме.