rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

СК начал проверку из-за гибели 58-летнего мужчины в ростовской многоэтажке

Сегодня, 10:54
Фото: МЧС по Ростовской области
СК начал проверку из-за гибели 58-летнего мужчины в ростовской многоэтажке
В Ростове-на-Дону началась проверка после пожара, в котором погиб мужчина, сообщили в УСКР по региону.

Возгорание началось в девятиэтажном доме в переулке Суздальский. Площадь пожара достигала 100 квадратных метров, его удалось ликвидировать.

К тушению огня привлекли 18 человек, которым потребовались семь единиц техники. Спасатели эвакуировали несколько человек.

В одной из квартир обнаружили тело 58-летнего мужчины с признаками отравления угарным газом. Кроме того, отравились два соседа погибшего.

Более 50% пожаров в Ростовской области в 2023 году пришлись на жилые помещения
Узнать подробнее

Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают необходимую помощь. Следователь и криминалист осмотрели место происшествия.

«Назначено проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства», — уточнили в Следкоме.

Читайте также:
Более 50% пожаров в Ростовской области в 2023 году пришлись на жилые помещенияВ Ростовской области на четверть выросло количество пожаров за годВ Ростовской области в пожарах погибли 6 человек в 2023 году
#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
Подпишитесь
Ростовский эксперт Михайлов высказался о переходе на новые правила военной службы
Сегодня, 09:06
В Ростове сняли с маршрутов автобусы из-за неработающего в мороз отопления
Сегодня, 09:08
Часы, алкоголь и машину конфискуют у осужденного в Ростове экс-замгубернатора Сидаша
Сегодня, 07:36
В Ростовской области не могут найти родственников военного, погибшего в зоне СВО
Сегодня, 08:00
Ростовский депутат Водолацкий назвал Украину полигоном для испытаний оружия НАТО
Сегодня, 07:45
На православной выставке в Ростове знахари продают странные травы от аденомы простаты
Сегодня, 04:51