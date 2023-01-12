Также за год почти на 20 рублей подорожала рыба, цены на сливочное масло взлетели на 17,6% до 710,9 рубля за килограмм, на 53% увеличились цены на килограмм маргарина — со 154,5 до 235,7 рублей. На 28 рублей выросла цена на килограмм сметаны, на 30 рублей — цена творога, на 20,8% поднялись цены на сыры.