В Ростовской области в понедельник, 9 января, опубликовали данные средней стоимости продуктов в январе 2023 года. RostovGazeta решили сравнить эти данные с прошлогодними показателями и выяснить, насколько подорожали продукты питания за год.
Так значительный рост цен наблюдается на продукты мясного производства. Если в январе 2022 года килограмм говядины обходился в 419,7 рубля, а килограмм баранины в 455,2 рубля, то в 2023 году эти показатели составили 468,6 и 503,4 рубля соответственно. Подорожание составило 11,8% для говядины, 10,6% для баранины.
Аналогичный рост наблюдается и в ценах на колбасы. Если в 2022 году жителям Ростовской области килограмм полукопченой колбасы обошелся в 505,1 рубля, а вареной — в 407,7 рубля, то сейчас цены поднялись до 561,7 и 462 рублей. Цены выросли на 11,2% и 13,5%.
Также за год почти на 20 рублей подорожала рыба, цены на сливочное масло взлетели на 17,6% до 710,9 рубля за килограмм, на 53% увеличились цены на килограмм маргарина — со 154,5 до 235,7 рублей. На 28 рублей выросла цена на килограмм сметаны, на 30 рублей — цена творога, на 20,8% поднялись цены на сыры.
Следом за ними выросли цены на хлеб и рис (28,3%). Однако, следует отметить, что часть товаров и подешевела, так, например, «упали» цены на картофель, яйца и крупы.
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