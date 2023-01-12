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В Ростове на Нансена дорогу завалило бутылками с водой после ДТП

Сегодня, 12:29
Фото: DWatdonSHAM/CC BY SA/wikimedia.org
В Ростове в четверг, 12 января, на улице Нансена столкнулись фура и машина доставки воды, видео с аварией появилось в соцсетях.

Telegram-канал «Ростов-Главный» поделился видео, на котором запечатлена авария, произошедшая неподалеку от перекрестка улицы Нансена с проспектом Михаила Нагибина. 

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В Ростове на Нансена дорогу завалило бутылками с водой после ДТП
Видео: t.me/rostov_glavniy

Само столкновение, по словам очевидца, произошло около 13.00 мск в четверг, 12 января, у строения № 121. Судя по записи, фура въехала в грузовик службы по доставке питьевой воды, в результате чего тот развернулся на проезжей части, а из его кузова выпали 12-литровые бутыли с водой. Что стало причиной аварии пока неизвестно. 

Тем временем, в ГИБДД сообщают, что они не получали сообщения об аварии, а на участке Нансена сохраняется затор протяженностью три квартала. 

Ранее в Ростовской области перевернувшийся большегруз рассыпал по трассе «зубы дракона».

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