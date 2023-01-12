Telegram-канал «Ростов-Главный» поделился видео, на котором запечатлена авария, произошедшая неподалеку от перекрестка улицы Нансена с проспектом Михаила Нагибина.
Само столкновение, по словам очевидца, произошло около 13.00 мск в четверг, 12 января, у строения № 121. Судя по записи, фура въехала в грузовик службы по доставке питьевой воды, в результате чего тот развернулся на проезжей части, а из его кузова выпали 12-литровые бутыли с водой. Что стало причиной аварии пока неизвестно.
Тем временем, в ГИБДД сообщают, что они не получали сообщения об аварии, а на участке Нансена сохраняется затор протяженностью три квартала.
Ранее в Ростовской области перевернувшийся большегруз рассыпал по трассе «зубы дракона».