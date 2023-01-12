Само столкновение, по словам очевидца, произошло около 13.00 мск в четверг, 12 января, у строения № 121. Судя по записи, фура въехала в грузовик службы по доставке питьевой воды, в результате чего тот развернулся на проезжей части, а из его кузова выпали 12-литровые бутыли с водой. Что стало причиной аварии пока неизвестно.