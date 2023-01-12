Сити-менеджер рассказал, что будущий жилой комплекс планируют построить на пустыре, разместив его на площади в 516 тысяч квадратных метров. При этом в проект собираются включить всю необходимую инфраструктуру, а инвестиции в объект составят 42 миллиарда рублей.