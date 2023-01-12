Сити-менеджер рассказал, что будущий жилой комплекс планируют построить на пустыре, разместив его на площади в 516 тысяч квадратных метров. При этом в проект собираются включить всю необходимую инфраструктуру, а инвестиции в объект составят 42 миллиарда рублей.
Всего под проект собираются выделить 58 гектаров земли, где построят школу с детскими садами, домом культуры, физкультурно-оздоровительным комплексом и дорогами.
«Налоговые отчисления, которые минимально просчитаны, составляют 6,9 млрд рублей. По факту это заброшенная территория, которая требует уборки, а получим мы огромные инвестиции в город», — цитирует сити-менеджера портал ТАСС.
Строительство ЖК займет 10 лет, а реализацией проекта займется «СМУ-1», которая сдаст первые квадратные метры в 2027 году — их отдадут муниципалитету для переселения горожан из аварийных домов.
Ранее в Ростове объяснили, почему востребованные участки в центре Ростова остаются заброшенными после сноса старинных домов.