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В Ростове на пустыре в Военведе построят жилой комплекс за 40 миллиардов рублей

Сегодня, 18:14
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове на заброшенной территории Военведа на 58 гектарах земли собираются возвести жилой комплекс, в его строительство вложат 42 миллиарда рублей, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в ходе пресс-конференции с представителями СМИ.

Сити-менеджер рассказал, что будущий жилой комплекс планируют построить на пустыре, разместив его на площади в 516 тысяч квадратных метров. При этом в проект собираются включить всю необходимую инфраструктуру, а инвестиции в объект составят 42 миллиарда рублей. 

Всего под проект собираются выделить 58 гектаров земли, где построят школу с детскими садами, домом культуры, физкультурно-оздоровительным комплексом и дорогами. 

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«Налоговые отчисления, которые минимально просчитаны, составляют 6,9 млрд рублей. По факту это заброшенная территория, которая требует уборки, а получим мы огромные инвестиции в город», — цитирует сити-менеджера портал ТАСС. 

Строительство ЖК займет 10 лет, а реализацией проекта займется «СМУ-1», которая сдаст первые квадратные метры в 2027 году — их отдадут муниципалитету для переселения горожан из аварийных домов.

Ранее в Ростове объяснили, почему востребованные участки в центре Ростова остаются заброшенными после сноса старинных домов. 

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