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В Ростове назвали причину гибели лаванды и начали торговлю зельями от всех болезней

Сегодня, 15:30
Фото: Hans Splinter/CC BY-ND 2.0/flickr.com
В Ростове нашли причину гибели лаванды и начали торговлю зельями от всех болезней
В Ростовской области ищут родных погибшего военного, пока в Ростове торгуют травяными настойками от всех болезней и выясняют, что стало причиной увядания кустов лаванды.

Одинокий воин

 В Ростовской области объявили о поисках родных и близких военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине. 

Алексею Бибикову было 39 лет, когда он поступил на службу, и сейчас его тело покоится на кладбище в Донецке на территории Ростовской области. 

Сообщается, что военнослужащий был убит 21 декабря при выполнении боевой задачи, и сейчас в Ростовской области начаты поиски его семьи.

Местные СМИ сообщили, что тело военнослужащего получила пенсионерка, которая не была знакома с мужчиной, а сам погибший не оставил никаких контактов своей семьи. Единственное, что о нем известно, это то, что он был прописан в поселке Изварино. 

Зелья мужской силы рядом с ладаном и иконами

Корреспондент RostovGazeta побывал на открытии православной выставки и выяснил, какие артефакты и продукты выставили на продажу богослужители.

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Сообщается, что в настоящий момент посетители выставки могут встретить на прилавках самые разные товары, начиная от церковных книг и икон, заканчивая ювелирными украшениями, монастырскими продуктами и травяными настоями, которые, по словам продавцов, способны излечить практически от любой болезни. Так в обещаниях травников указано, что бальзамы и травы способны вылечить от болезней сердца, заставить бросить курить и даже вернуть ушедшую молодость. 

Здесь же можно купить монастырские голубцы, аджику и сало, приготовленные служителями церкви. 

Вся проблема — в дорогах и реагентах

Сити-менеджер Алексей Логвиненко на пресс-конференции с представителями СМИ рассказал, что стало настоящей причиной скандальной гибели лаванды в июле прошлого года. 

Хотя жители предполагали, что реальной причиной увядания растений был недостаточный полив, глава администрации сообщил, что гибель кустарников вызвана неосторожным обращением с клумбами во время зимней уборки дорог и действием реагентов. 

«Садовую заливают реагентами в первую очередь. Идет большой поток.<…> Потому смесь снега соли, грязи, реагентов попадает[прим. редакции — на клумбы]. Будем что-то думать», — рассказал Алексей Логвиненко, дав понять, что власти собираются решить проблему с приживаемостью лаванды на улице Большой Садовой.

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