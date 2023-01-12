В Ростове назвали причину гибели лаванды и начали торговлю зельями от всех болезней

В Ростовской области объявили о поисках родных и близких военнослужащего, погибшего в ходе спецоперации на Украине.
Алексею Бибикову было 39 лет, когда он поступил на службу, и сейчас его тело покоится на кладбище в Донецке на территории Ростовской области.
Сообщается, что военнослужащий был убит 21 декабря при выполнении боевой задачи, и сейчас в Ростовской области начаты поиски его семьи.
Местные СМИ сообщили, что тело военнослужащего получила пенсионерка, которая не была знакома с мужчиной, а сам погибший не оставил никаких контактов своей семьи. Единственное, что о нем известно, это то, что он был прописан в поселке Изварино.
Корреспондент RostovGazeta побывал на открытии православной выставки и выяснил, какие артефакты и продукты выставили на продажу богослужители.
Сообщается, что в настоящий момент посетители выставки могут встретить на прилавках самые разные товары, начиная от церковных книг и икон, заканчивая ювелирными украшениями, монастырскими продуктами и травяными настоями, которые, по словам продавцов, способны излечить практически от любой болезни. Так в обещаниях травников указано, что бальзамы и травы способны вылечить от болезней сердца, заставить бросить курить и даже вернуть ушедшую молодость.
Здесь же можно купить монастырские голубцы, аджику и сало, приготовленные служителями церкви.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко на пресс-конференции с представителями СМИ рассказал, что стало настоящей причиной скандальной гибели лаванды в июле прошлого года.
Хотя жители предполагали, что реальной причиной увядания растений был недостаточный полив, глава администрации сообщил, что гибель кустарников вызвана неосторожным обращением с клумбами во время зимней уборки дорог и действием реагентов.
«Садовую заливают реагентами в первую очередь. Идет большой поток.<…> Потому смесь снега соли, грязи, реагентов попадает[прим. редакции — на клумбы]. Будем что-то думать», — рассказал Алексей Логвиненко, дав понять, что власти собираются решить проблему с приживаемостью лаванды на улице Большой Садовой.