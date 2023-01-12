В украинских telegram-каналах вбросили фейк о том, что во время Второй мировой войны жена британского премьера Уинстона Черчилля баронесса Клементина Черчилль привезла в 1943 году в Ростов-на-Дону медицинское оборудование для военных госпиталей. В том числе и больничные кровати. И что они якобы используются до сих пор. В Минздраве Ростовской области опровергли этот фейк.