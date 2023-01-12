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В Ростове опровергли фейк о кроватях в госпитале, которые привезла супруга Черчилля

Сегодня, 15:26
Фото: War Office official photographer, Horton (Cpt)/CC0/wikimedia.org
В минздраве опровергли украинский фейк о кроватях, которые привезла в Ростов Черчилль
В Минздраве Ростовской области опровергли украинский фейк об использовании старых медицинских кроватей, которые еще в 1943 году привезла в Ростов баронесса Клементина Черчилль. В «Госпитале ветеранов войн» такой мебели нет, сообщили корреспонденту RostovGazeta в пресс-службе министерства.

В украинских telegram-каналах вбросили фейк о том, что во время Второй мировой войны жена британского премьера Уинстона Черчилля баронесса Клементина Черчилль привезла в 1943 году в Ростов-на-Дону медицинское оборудование для военных госпиталей. В том числе и больничные кровати. И что они якобы используются до сих пор. В Минздраве Ростовской области опровергли этот фейк.

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«В ГБУ РО „Госпиталь ветеранов войн“ такой мебели нет. Что касается иных медицинских учреждений, оказывающих помощь военным, то они находятся в ведомстве Министерства обороны Российской Федерации», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее RostovGazeta выясняла, какое наказание грозит за публикацию фейков.

 

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