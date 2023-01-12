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В Ростове сняли с маршрутов автобусы из-за неработающего в мороз отопления

Сегодня, 09:08
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове сняли с маршрута автобусы без включенного в мороз отопления
Жители Ростова регулярно жалуются на отсутствие тепла в общественном транспорте, сообщили власти города.

Ростовчане регулярно направляют в департамент транспорта города сообщения об отсутствии отопления в автобусах. Чаще всего на холод жалуются пассажиры маршрутов № 71, № 83, № 16 и № 90.

Чиновники заверяют, что по факту жалоб сразу организовывают проверки. Они уже выявили для автобуса с неисправными системами отопления. Сейчас эти транспортные средства сняты с  линии для проведения ремонта.

Ростовчане жалуются на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49
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Жителям Ростова предлагают направлять жалобы об отсутствии отопления в автобусах на телефон горячей линии 8-800-222-76-76, не забывая указывать государственный номер транспортного средства.

Ранее две трети ростовчан заявили, что не заметили улучшений в работе транспорта с ростом цен на проезд.

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