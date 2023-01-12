Ростовчане регулярно направляют в департамент транспорта города сообщения об отсутствии отопления в автобусах. Чаще всего на холод жалуются пассажиры маршрутов № 71, № 83, № 16 и № 90.
Чиновники заверяют, что по факту жалоб сразу организовывают проверки. Они уже выявили для автобуса с неисправными системами отопления. Сейчас эти транспортные средства сняты с линии для проведения ремонта.
Жителям Ростова предлагают направлять жалобы об отсутствии отопления в автобусах на телефон горячей линии 8-800-222-76-76, не забывая указывать государственный номер транспортного средства.
Ранее две трети ростовчан заявили, что не заметили улучшений в работе транспорта с ростом цен на проезд.