В Ростовской области ищут родственников погибшего в зоне СВО военнослужащего контрактной службы Алексея Бибикова. Его уже похоронили в Донецке. О погибшем практически ничего не известно. Ему было 39 лет. Смертельное ранение он получил 21 декабря, выполняя боевую задачу.