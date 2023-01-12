В Ростовской области ищут родственников погибшего в зоне СВО военнослужащего контрактной службы Алексея Бибикова. Его уже похоронили в Донецке. О погибшем практически ничего не известно. Ему было 39 лет. Смертельное ранение он получил 21 декабря, выполняя боевую задачу.
Донецкая газета «Новость» пишет, что тело бойца привезли местной пенсионерке, которая даже не была с ним знакома. Поэтому сообщить о смерти героя некому. Контактов родственников он не оставил. Известно лишь место прописки Бибикова — поселок Изварино.
Ранее в Ростовской области похоронили погибшего на СВО бойца из ЧВК «Вагнер» Сергея Плотникова.