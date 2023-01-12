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В Ростовской области не могут найти родственников военного, погибшего в зоне СВО

Сегодня, 08:00
Фото: Газета "Новость"
В Ростовской области не могут найти родственников военного, погибшего в зоне СВО

В Ростовской области ищут родных контрактника Алексея Бибикова, погибшего в зоне СВО

Военнослужащего Алексея Бибикова похоронили в Донецке Ростовской области, однако сообщить о гибели бойца родственникам пока не получается, пишут местные СМИ.

В Ростовской области ищут родственников погибшего в зоне СВО военнослужащего контрактной службы Алексея Бибикова. Его уже похоронили в Донецке. О погибшем практически ничего не известно. Ему было 39 лет. Смертельное ранение он получил 21 декабря, выполняя боевую задачу.

Фото: Газета "Новость"
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Донецкая газета «Новость» пишет, что тело бойца привезли местной пенсионерке, которая даже не была с ним знакома. Поэтому сообщить о смерти героя некому. Контактов родственников он не оставил. Известно лишь место прописки Бибикова — поселок Изварино.

Ранее в Ростовской области похоронили погибшего на СВО бойца из ЧВК «Вагнер» Сергея Плотникова.

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