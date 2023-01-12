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В Ростовской области установят монумент в память участников спецоперации

Сегодня, 17:49
Фото: pxhere.com
На территории Усть-Донецкого района Ростовской области планируют установить памятник военнослужащим, которые принимали участие в спецоперации на Украине.

Глава информационного отдела администрации Усть-Донецкого района Игорь Борозинцев сообщил изданию Дон24, что в поселке Усть-Донецке планируется установить памятник российским военнослужащим, которые участвовали в локальных войнах и СВО. 

Работой над скульптурой займется член Союза художников России Дмитрий Лындин, который уже подготовил макет скульптуры со вписанными латинскими буквами V и Z, из которых рядом выходят военные.

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В настоящий момент в поселке уже выбрали и подготовили место для установки памятника, а сами работы проведут в мае на территории мемориала «Скорбящий воин».

Администрация готова принять помощь в создании и установке памятника от жителей и представителей бизнеса, желающих участвовать в изготовлении памятника бойцам. 

Ранее федеральный Следком поручил провести проверку мемориала «Парк Победы» в Ростовской области из-за ненадлежащего содержания. 

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