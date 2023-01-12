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В Ростовской области уже весной могут начать призывать в армию мужчин до 30 лет

Сегодня, 06:25
Фото: mil.ru
В Ростовской области уже весной могут начать призывать в армию мужчин до 30 лет
В России, в том числе Ростовской области, уже весной 2023 года может начаться кампания по увеличению призывного возраста, сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов.

Он рассказал «Парламентской газете», что в весенний призыв в военкоматы могут отправиться люди до 30 лет. По его информации, придется менять законодательство.

При этом отмечается, что процесс перехода будет проходить поэтапно. Это может занять от одного до трех лет.

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В данный момент минимальный призывной возраст составляет 18 лет, его хотят увеличить до 21 года. А численность ВС РФ хотят довести до 1,5 миллиона военнослужащих. 

Ранее стало известно, что более 40% ростовчан оказались не против повышения призывного возраста до 21 года. 

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