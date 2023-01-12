Он рассказал «Парламентской газете», что в весенний призыв в военкоматы могут отправиться люди до 30 лет. По его информации, придется менять законодательство.
При этом отмечается, что процесс перехода будет проходить поэтапно. Это может занять от одного до трех лет.
В данный момент минимальный призывной возраст составляет 18 лет, его хотят увеличить до 21 года. А численность ВС РФ хотят довести до 1,5 миллиона военнослужащих.
Ранее стало известно, что более 40% ростовчан оказались не против повышения призывного возраста до 21 года.