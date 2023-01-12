Вирусолог рассказал, чем болеют москвичи

Как сообщил в беседе с News.ru вирусолог Павел Волчков, главной причиной роста заболеваемости вирусными инфекциями в столице стала вспышка гриппа. Волчков рассказал, что эпидемиологическая ситуация в Москве остается непростой. В городе продолжается вспышка вирусов гриппа типа А и В, причем вирусы группы В вызывают заболевания в более тяжелой форме.