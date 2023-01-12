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Вирусолог рассказал, чем болеют москвичи

Сегодня, 15:10
Вирусолог назвал заболевания, с которыми в последнее время москвичи сталкиваются чаще всего.

Как сообщил в беседе с News.ru вирусолог Павел Волчков, главной причиной роста заболеваемости вирусными инфекциями в столице стала вспышка гриппа. Волчков рассказал, что эпидемиологическая ситуация в Москве остается непростой. В городе продолжается вспышка вирусов гриппа типа А и В, причем вирусы группы В вызывают заболевания в более тяжелой форме.

Одновременно в столице циркулируют аденовирусные и риновирусные инфекции, а также COVID-19. Однако, если вирус COVID-19 останется с нами надолго, заболеваемость гриппом скоро пойдет на спад в силу сезонного характера этой болезни. Снижение заболеваемости гриппом ожидается уже в конце января.

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