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Автопарковки хотят строить в Ростове-на-Дону при реновации исторического центра

Сегодня, 07:06
Фото: 123df/CC BY SA 3.0/wikimedia.org
Автопарковки хотят строить в Ростове-на-Дону при реновации исторического центра
Главный архитектор Ростовской области Григорий Алексеев-Малахов заявил, что при реновации исторического центра получится расширить сеть автомобильных парковок, прозвучало на заседании в региональном парламенте.

По его словам, в городе отсутствует централизованная программа развития паркинга. Почти ничего нет про парковки в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры.

Издание Bloknot-rostov со ссылкой на слова архитектора пишет, что реновация дает законные права на строительство парковок. Речь идет о территориях, где ранее были другие объекты.

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«Она позволяет включать территории частной собственности. Их можно выкупать и комплексно к ним подходить», — уточнил эксперт.

Ранее в Ростове рассказали, какие участки могут попасть под реновацию. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Парковка#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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