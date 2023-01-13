По его словам, в городе отсутствует централизованная программа развития паркинга. Почти ничего нет про парковки в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры.
Издание Bloknot-rostov со ссылкой на слова архитектора пишет, что реновация дает законные права на строительство парковок. Речь идет о территориях, где ранее были другие объекты.
«Она позволяет включать территории частной собственности. Их можно выкупать и комплексно к ним подходить», — уточнил эксперт.
Ранее в Ростове рассказали, какие участки могут попасть под реновацию. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.