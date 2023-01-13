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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Беглая ростовская журналистка Романова не боится ареста своего имущества в Ростове

Сегодня, 09:05
Фото: ASphotofamily/freepik
Беглая ростовская журналистка Романова не боится ареста своего имущества в Ростове
Уехавшая в Германию ростовская журналистка Елена Романова не боится потерять свое имущество в Ростове попросту потому, что его у нее не оказалось. Об этом она сообщила RostovGazeta.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у уехавших граждан, которые поддерживают нацистов и оскорбляют Россию. Для этого, по его словам, в УК РФ нужно будет добавить соответствующий пункт. 

 

Володин предложил конфисковывать имущество за оскорбление ВС РФ в Ростовской области
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Однако уехавшая в Германию ростовская журналистка Елена Романова не боится потерять свое имущество попросту потому, что его у нее не оказалось. 

Ростовская журналистка Елена Романова эмигрировала в Германию
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«Я не гражданка России. Я всегда была гражданкой Белоруссии, хотя в Ростове жила и работала легально. В России у меня не осталось никакого имущества», - подчеркнула Елена Романова.

Ранее RostovGazeta выясняла, что будет с ростовчанами, покинувшими Россию во время мобилизации.

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