Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил конфисковывать имущество у уехавших граждан, которые поддерживают нацистов и оскорбляют Россию. Для этого, по его словам, в УК РФ нужно будет добавить соответствующий пункт.
Однако уехавшая в Германию ростовская журналистка Елена Романова не боится потерять свое имущество попросту потому, что его у нее не оказалось.
«Я не гражданка России. Я всегда была гражданкой Белоруссии, хотя в Ростове жила и работала легально. В России у меня не осталось никакого имущества», - подчеркнула Елена Романова.
Ранее RostovGazeta выясняла, что будет с ростовчанами, покинувшими Россию во время мобилизации.