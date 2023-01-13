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Брошенные внедорожники ОБСЕ начали автокраном убирать с парковки в Ростове-на-Дону

Сегодня, 04:49
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону начали убирать внедорожники, которые бросили на парковке представители ОБСЕ, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в марте прошлого года наблюдатели ОБСЕ прибыли в Ростов и заселились в гостинице. Но местные жители были против и потребовали, чтобы сотрудники покинули город.

Представители Миссии так и поступили, оставив 30 своих внедорожников на Привокзальной площади. Власти заявляли, что машины не является областной или муниципальной собственностью.

Власти не смогут распорядиться 30 брошенными внедорожниками ОБСЕ в Ростове-на-Дону
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Сейчас горожане рассказали, что пригнали кран, чтобы снять автомобили с верхних этажей парковки. Официальной информации об этом не поступало.

Пользователи в комментариях попросили отдать автомобили для нужд спецоперации.

«Отправьте на СВО, ребята там за свои деньги машины покупают, чтобы передвигаться», — говорится в комментариях.

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