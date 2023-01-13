Напомним, что в марте прошлого года наблюдатели ОБСЕ прибыли в Ростов и заселились в гостинице. Но местные жители были против и потребовали, чтобы сотрудники покинули город.
Представители Миссии так и поступили, оставив 30 своих внедорожников на Привокзальной площади. Власти заявляли, что машины не является областной или муниципальной собственностью.
Сейчас горожане рассказали, что пригнали кран, чтобы снять автомобили с верхних этажей парковки. Официальной информации об этом не поступало.
Пользователи в комментариях попросили отдать автомобили для нужд спецоперации.
«Отправьте на СВО, ребята там за свои деньги машины покупают, чтобы передвигаться», — говорится в комментариях.