Но у депутата Госдумы Андрея Гурулева оказалось совершенно иное мнение. Он сообщил изданию Чита.py, что в ближайшие шесть месяцев нет необходимости в дополнительном наборе людей. Получается так, что те, кого призвали в сентябре, еще не все задействованы в спецоперации.