В России о начале призыва в рамках частичной мобилизации объявили еще 21 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу заявили, что всего планируется набрать 300 тысяч человек, что в итоге и было сделано.
Военкоматы активно рассылали повестки, по которым и проводили набор. В первую очередь забирали тех, кто уже служил или имеет боевой опыт.
Всех мобилизованных вначале отправили на обучение, где предусмотрели теоретическую подготовку и отработку практических навыков. Только после этого они могли стать участниками спецоперации.
Замминистра региональной политики Сергей Тюрин рассказал, что из зоны спецоперации в Ростовскую область вернули в Ростовскую область 250 мобилизованных. Это произошло после корректировки критериев.
Большинство тех, кого удалось вернуть, оказались многодетными отцами. Дело в том, что одним из условий для отсрочки участия в частичной мобилизации является наличие у резервиста трех несовершеннолетних детей.
Для мобилизованных предусмотрены сразу несколько выплаты, в том числе федеральные и региональные. Так, область каждому военнослужащему выплачивает по 150 тысяч рублей в качестве единовременной помощи.
Еще 195 тысяч рублей перечисляет государство также в качестве помощи. Кроме того, у бойцов есть хорошая зарплата и премии за успешное выполнение боевых задач.
Предусмотрено большое количество льгот для военнослужащих и их семей в Ростовской области. Подробный материал на тему читайте по ссылке.
В Telegram-каналах начали появляться сообщения о якобы продолжении мобилизационной кампании в 2023 году. Эту ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России дмитрий Песков.
По информации РИА «Новости», он призвал меньше доверять подобным каналам. Песков уточнил, что власти не раз высказывали свою позицию о возобновлении призыва военнослужащих запаса на службу.
Опрошенные RostovGazeta эксперты высказали свое мнение о том, будет ли вторая волна частичной мобилизации. Депутат Заксобрания Ростовской области Максим Гелас, вернувшийся из зоны СВО, рассказал, что мобилизация в стране не требуется и уверен, что в ближайшее время призыва не будет.
«Ребята справляются. Ну, а дальнейшее решение, безусловно, за нашим военным руководством», — уточнил собеседник.
Политолог Алим Батов предпочитает придерживаться официальной позиции. А она гласит, что в проведении новой волны мобилизации нет необходимости.
«Но, возможно, к этому вопросу вернутся через полгода. Все зависит от того, по какому сценарию будет развиваться ход спецоперации. Сегодня, если, в том числе, опираться на мнение авторитетных военных экспертов, необходимость в новой волне отсутствует», — подчеркнул собеседник.
Мнением по этому поводу с изданием «Новороссия» поделился военный эксперт Александр Жилин. Он считает, что начало новой волны мобилизации — это вопрос времени.
Жилин рассказал, что новая призывная кампания будет 100% и потребность эта продиктована обстановкой в местах боевых действий. Добавим, что это мнение — лишь личная, частная позиция эксперта. Никаких официальных комментариев, что вторая волна возможна — не было.
Изначально военный обозреватель Виктор Баранец высказал предположение, что в стране могут ввести вторую волну частично мобилизации. Причиной он назвал заявление президента Украины Владимира Зеленского о собственном военном ресурсе в три миллиона человек.
Но у депутата Госдумы Андрея Гурулева оказалось совершенно иное мнение. Он сообщил изданию Чита.py, что в ближайшие шесть месяцев нет необходимости в дополнительном наборе людей. Получается так, что те, кого призвали в сентябре, еще не все задействованы в спецоперации.
По информации парламентария, у России нет ни необходимости, ни ресурса промышленности для призыва и оснащения нового потока мобилизованных. Гурулев добавил, что делать это в ближайшие полгода не эффективно.
Telegram-канала «Война с фейками. Ростов» рассказал о мошенниках, которые обманывают людей, рассылая поддельные списки на вторую волну частичной мобилизации. Это продолжается уже несколько недель.
Аферисты утверждают, что вторая волна призыва якобы начнется в начале февраля. Они рассылают ссылки, утверждая будто там списки людей, которых это коснется.
Местных жителей призвали не переходить по ссылке, чтобы не поставить под угрозу безопасность личных данных. Аналогичная ситуация происходила в декабре прошлого года и списки никак не относились к Минобороны, их взяли из «слитых» баз данных сервисов доставки и логистики, похищенных летом 2022 года.