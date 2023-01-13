Буцаев: Свыше 160 компаний прошли регистрацию на онлайн-площадке "Знай Наших"

В апреле прошлого года на основании имеющихся у РЭО данных была сформирована база из 60 компаний — производителей оборудования для сферы обращения с ТКО. Более 40 заявок с момента запуска платформы поступило через форму, размещенную на сайте РЭО, или официальным письмом. Дополнительно около 60 заявок были учтены в рамках мониторинга российских производителей.