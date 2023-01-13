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Posted Сегодня, 15:26

Published Сегодня, 15:26

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Буцаев: Свыше 160 компаний прошли регистрацию на онлайн-площадке "Знай Наших"

Сегодня, 15:26
В России была создана онлайн-платформа «Знай Наших» для поиска отечественного оборудования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев объявил, что на данный момент на платформе уже зарегистрировано около 160 организаций, которые готовы выпускать подобное оборудование.

Площадку «Знай Наших» РЭО запустил в апреле 2022 года для поиска и продвижения отечественных компаний, которые занимаются производством оборудования, необходимого для сферы обращения с бытовыми отходами, пишет newsnn.ru.

Буцаев отметил, что онлайн-площадка уже доказала свою востребованность среди предпринимателей и инвесторов отрасли и ее база регулярно пополняется. Платформа открывает бизнесу в сфере ТКО возможность найти качественную альтернативу импортному оборудованию, а также получить государственную поддержку.

«Это одно из ключевых направлений развития экономики замкнутого цикла и мусорной реформы в целом», — сообщил Буцаев.

В апреле прошлого года на основании имеющихся у РЭО данных была сформирована база из 60 компаний — производителей оборудования для сферы обращения с ТКО. Более 40 заявок с момента запуска платформы поступило через форму, размещенную на сайте РЭО, или официальным письмом. Дополнительно около 60 заявок были учтены в рамках мониторинга российских производителей.

«Площадка выступает как мощный маркетинговый инструмент для отечественных производителей оборудования. Она дает возможность получить бесплатный пиар, найти клиентов и полезные бизнес-контакты, рассказать о своем производстве целевой аудитории», — отметил заместитель главы РЭО Игорь Забралов.

Платформа «Знай Наших» объединяет производителей российского оборудования для сбора и накопления, транспортирования, утилизации, термического обезвреживания и размещения ТКО с целью формирования экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.

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