Буцаев: Свыше 160 компаний прошли регистрацию на онлайн-площадке "Знай Наших"

Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев объявил, что на данный момент на платформе уже зарегистрировано около 160 организаций, которые готовы выпускать подобное оборудование.
Площадку «Знай Наших» РЭО запустил в апреле 2022 года для поиска и продвижения отечественных компаний, которые занимаются производством оборудования, необходимого для сферы обращения с бытовыми отходами, пишет newsnn.ru.
Буцаев отметил, что онлайн-площадка уже доказала свою востребованность среди предпринимателей и инвесторов отрасли и ее база регулярно пополняется. Платформа открывает бизнесу в сфере ТКО возможность найти качественную альтернативу импортному оборудованию, а также получить государственную поддержку.
«Это одно из ключевых направлений развития экономики замкнутого цикла и мусорной реформы в целом», — сообщил Буцаев.
В апреле прошлого года на основании имеющихся у РЭО данных была сформирована база из 60 компаний — производителей оборудования для сферы обращения с ТКО. Более 40 заявок с момента запуска платформы поступило через форму, размещенную на сайте РЭО, или официальным письмом. Дополнительно около 60 заявок были учтены в рамках мониторинга российских производителей.
«Площадка выступает как мощный маркетинговый инструмент для отечественных производителей оборудования. Она дает возможность получить бесплатный пиар, найти клиентов и полезные бизнес-контакты, рассказать о своем производстве целевой аудитории», — отметил заместитель главы РЭО Игорь Забралов.
Платформа «Знай Наших» объединяет производителей российского оборудования для сбора и накопления, транспортирования, утилизации, термического обезвреживания и размещения ТКО с целью формирования экономики замкнутого цикла в Российской Федерации.