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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Число экстремистских преступлений резко выросло в Ростовской области в 2022 году

Сегодня, 09:05
Фото: ryazan.sledcom.ru
Число экстремистских преступлений резко выросло в Ростовской области в 2022 году
В Ростовской области увеличилось количество зарегистрированных преступлений экстремистского характера, сообщили в Генпрокуратуре.

С января по ноябрь 2022 года было совершено 41 такое преступление. Это соответствует пятому месту в стране. 

Лидером стала Москва с показателем 191 преступление. На втором и третьем местах находятся Ставрополье и Дагестан. 

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Что касается Ростовской области, то в 2021 году зарегистрировали 15 экстремистских преступлений. В результате регион тогда не попал в топ-10. 

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