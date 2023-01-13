Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
С января по ноябрь 2022 года было совершено 41 такое преступление. Это соответствует пятому месту в стране.
Лидером стала Москва с показателем 191 преступление. На втором и третьем местах находятся Ставрополье и Дагестан.
Что касается Ростовской области, то в 2021 году зарегистрировали 15 экстремистских преступлений. В результате регион тогда не попал в топ-10.
Ранее троих руководителей экстремистской секты из Таганрога отправили под суд. Подробный материал читайте по ссылке.