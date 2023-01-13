Депутат Госдумы прокомментировала создание стоп-листа российских артистов

Артистов, не поддержавших Россию и покинувших ее пределы, нужно вносить в особый список и лишать их право на участие в проектах с госфинансированием. Такое мнение высказала член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина.

Как сообщает телеканал «360», депутат считает, что стоп-лист деятелей культуры, выступивших против России, могли бы составлять их коллеги и общественные организации. По ее мнению, такая инициатива найдет отклик у российских граждан. Стенякина считает, что артисты, получившие образование и популярность в России, предали страну, выступая против нее за пределами Родины. Депутат предлагает сделать стоп-лист таких деятелей культуры публичным и регулярно пополнять его по предложениям общественных организаций, россиян, Минкультуры.