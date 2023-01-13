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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Депутат Мананкина пообещала ростовским врачам оклад больше 9 тысяч рублей в 2023 году

Сегодня, 16:13
Фото: 1MI
Депутат Светлана Мананкина сообщила о росте заработной плате медиков в Ростовской области в 2023 году, об этом она написала в соцсети «ВКонтакте».

По словам народной избранницы, постановление об увеличении заработной платы медицинских работников в регионе было подписано еще 31 декабря 2022 года.

Так, депутат напомнила о новой выплате от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц, которую медики смогут получать уже с февраля, но начислят ее в полном объеме с начала года.

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Мананкина добавила, что целевая заработная плата врача по региону, согласно майским указам президента должна составлять не меньше 70 тысяч рублей. При этом депутат посетовала, что оклады у врачей в Ростовской области все еще остаются на очень низком уровне — чуть выше 9 тысяч рублей. Это гарантированная часть зарплаты, которая значительно ниже целевого показателя.

«Так быть не должно. Важно обеспечить именно рост окладов. В структуре зарплаты доля выплат по окладам должна быть значительно выше», — подчеркнула она.

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