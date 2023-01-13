Мананкина добавила, что целевая заработная плата врача по региону, согласно майским указам президента должна составлять не меньше 70 тысяч рублей. При этом депутат посетовала, что оклады у врачей в Ростовской области все еще остаются на очень низком уровне — чуть выше 9 тысяч рублей. Это гарантированная часть зарплаты, которая значительно ниже целевого показателя.