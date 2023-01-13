Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
По словам народной избранницы, постановление об увеличении заработной платы медицинских работников в регионе было подписано еще 31 декабря 2022 года.
Так, депутат напомнила о новой выплате от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц, которую медики смогут получать уже с февраля, но начислят ее в полном объеме с начала года.
Мананкина добавила, что целевая заработная плата врача по региону, согласно майским указам президента должна составлять не меньше 70 тысяч рублей. При этом депутат посетовала, что оклады у врачей в Ростовской области все еще остаются на очень низком уровне — чуть выше 9 тысяч рублей. Это гарантированная часть зарплаты, которая значительно ниже целевого показателя.
«Так быть не должно. Важно обеспечить именно рост окладов. В структуре зарплаты доля выплат по окладам должна быть значительно выше», — подчеркнула она.