Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
По словам диетолога, главной причиной появления лишнего веса у ростовчан после Старого Нового года является переедание.
«Обычные вареники несут меньше вреда, чем с сюрпризами. Потому что мы начинаем гнаться за этими сюрпризами и не замечаем, как съедаем вдвое, а то и втрое больше нормы», – объяснила Анастасия Кривошей.
Она добавила, что среди самых популярных начинок вареников – с картофелем и грибами, с творогом и с вишней – самые низкокалорийные вишневые. В них содержится почти 180 ккал на 100 граммов.
В варениках с картофелем и грибами, по ее словам, около 200 ккал.
«При этом у нас к ним еще очень любят добавлять масло и лук жареный в масле. А творожные вареники едят с жирной сметаной и сахаром. Каждый вареник – маленькая калорийная бомба в углеводной оболочке», – подытожила эксперт.
Анастасия Кривошей добавила, что во время застолья нужно соблюдать меру, и, по возможности, ограничить количество высококалорийных добавок к основному блюду.
Ранее RostovGazeta писала о том, что диетолог призвала ростовчан больше ходить пешком.