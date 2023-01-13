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Posted Сегодня, 08:23

Published Сегодня, 08:23

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Диетолог объяснила, как ростовчанам не растолстеть от вареников в Старый Новый год

Сегодня, 08:23
Фото: https://ru.freepik.com/
В наборе лишнего веса от вареников виноваты добавки в виде масла, сахара и сметаны, а также погоня за сюрпризами, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский диетолог Анастасия Кривошей.

По словам диетолога, главной причиной появления лишнего веса у ростовчан после Старого Нового года является переедание.

«Обычные вареники несут меньше вреда, чем с сюрпризами. Потому что мы начинаем гнаться за этими сюрпризами и не замечаем, как съедаем вдвое, а то и втрое больше нормы», – объяснила Анастасия Кривошей.

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Она добавила, что среди самых популярных начинок вареников – с картофелем и грибами, с творогом и с вишней – самые низкокалорийные вишневые. В них содержится почти 180 ккал на 100 граммов.

В варениках с картофелем и грибами, по ее словам, около 200 ккал.

«При этом у нас к ним еще очень любят добавлять масло и лук жареный в масле. А творожные вареники едят с жирной сметаной и сахаром. Каждый вареник – маленькая калорийная бомба в углеводной оболочке», – подытожила эксперт.

Анастасия Кривошей добавила, что во время застолья нужно соблюдать меру, и, по возможности, ограничить количество высококалорийных добавок к основному блюду.

Ранее RostovGazeta писала о том, что диетолог призвала ростовчан больше ходить пешком.

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