Posted Сегодня, 20:23
Published Сегодня, 20:23
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Издавали эти ростовские газеты нахичеванские предприниматели и издатели − Тер-Абрамиан и Арутюнов. Нередко Тер-Абрамиана называют еще пионером печатного дела в Ростове.
В газете «Донская пчела», которая издавалась в нашем городе с 1876 по 1892 годы, часто печатались фельетоны на актуальные темы.
Статьи, которые публиковались в газете, были злободневными, журналисты не боялись острых тем. В то время нельзя было трогать только царя и церковь. А все остальные темы − пожалуйста. Ругайте местное руководство, гласных, чиновников − на здоровье, сколько душе вашей будет угодно. Публиковались письма читателей, что для того времени, для девятнадцатого века, само по себе прогрессивно и революционно.
Часто статьи подписывались так: «Анонимный автор», «Ростовец», «Армянин», «Негласный-гласный», «Ваш знакомый», «Полумаска».
После «Донской пчелы» в Ростове появилась не менее популярная газета «Приазовский край», которую возглавил также легендарный издатель Арутюнов. Было время, когда газета издавалась даже дважды в день, то есть был утренний выпуск и вечерний. Сегодня это трудно представить, но так и было, настолько газета была популярна.
Издатель «Приазовского края» Серафим Христофорович Арутюнов был очень популярен и уважаем.
Все началось с того, что нахичеванец Арутюнов в 1891 году купил ростовскую газету «Дикое поле» и преобразовал ее в «Приазовский край». Эта газета вскоре оказалась самой читаемой на юге России и во всей области Войска Донского. Здесь печатались известные писатели, публицисты и журналисты того времени. Долгие годы Арутюнов был и издателем, и редактором этой газеты.
Именно в «Приазовском крае» начинала свой творческий путь известная писательница советской эпохи Мариэтта Шагинян. Она публиковала в газете свои статьи, очерки, рассказы и стихи. Выступала с необычными лекциями для того времени, обсуждая вопросы семьи, любви, феминизма, свободы творчества и женщин.
Одним из самых ярких журналистов начала XX века, который публиковался в газете «Приазовский край», был Яков Васильевич Абрамов. Его считают родоначальником целого направления в литературе и журналистике. Это направление так и называли «абрамовщиной».
«Абрамовщину» противопоставляли теории Льва Толстого о «непротивлении злу». Теория Абрамова − это «теория малых дел». Его идеи были противоположны и взглядам Льва Толстого, а также «теории больших дел», революционных свершений, за которые агитировали Маркс и Ленин. Идеи Абрамова были близки многим представителям интеллигенции того периода времени. Ведь он говорил о «теории малых дел» и эволюционном развитии общества, а не о потрясениях и революции.
Кстати, Абрамов также полагал, что самые лучшие и благородные профессии на земле − это профессии врача и учителя.
Как тогда говорили, у издателя «Приазовского края» Арутюнова было чутье на талантливых журналистов и публицистов. И это абсолютная правда. Наверное, поэтому его газета и была самой популярной и читаемой в начале двадцатого века.
С газетой активно сотрудничал писатель Александр Серафимович, а также многие другие писатели и известные литераторы, журналисты тех лет. Именно в «Приазовском крае» начинал свою литературную деятельность писатель Алексей Иванович Свирский.
Евгений Ахмадулин в работе «Приазовский край» − первая региональная газета на Дону» пишет: «Бессменным редактором газеты до своей смерти в 1911 году оставался С. Х. Арутюнов. Далее сменяемость редакторов шла непрерывно: В. А. Хавкин (до августа 1911 г.), М. А. Григорьев (1912 г.), Ф. С. Каппига (1913−1915 гг.), А. Ф. Саликовский (1916 г.), А. Б. Тараховский и др. Заведующими отделениями редакции и ведущими фельетонистами работали народник Я. В. Абрамов, известный театральный критик Н. В. Туркин (Гранитов), друг А. П. Чехова А. Б. Тараховский (Шиллер из Таганрога), бывший редактор газет «Киевские отклики», «Киевские вести» и «Украинская жизнь» А. Ф. Сашковский, фельетонист «Одесских новостей» П.Т. Герцо-Виноградский (Лоэнгрин), фельетонист харьковского «Утра» В. З. Швейцер (Пессимист), В. А. Краснушкин (В. Севский), карикатурист А. Н. Воронецкий, известный советский драматург К. А. Тренев, писательница М. Шагинян, члены Государственной думы М. С. Аджемов, М. С. Воронков и многие другие».
По данным Ахмадулина, к началу ХХ века тираж газеты «Приазовский край» составлял до 17 тысяч экземпляров, тогда как средний тираж всех российских газет не превышал 5 тысяч экземпляров. Но тираж газеты в дальнейшем только рос и рос. Так, в 1914−1917 годах тираж «Приазовского края» достиг 40 тысяч экземпляров. Но и это был не предел для популярной газеты юга страны. Некоторые номера печатались еще большим тиражом − до 60 тысяч экземпляров. «Приазовский край» имел отделения в Новочеркасске и Таганроге, Екатеринодаре и Мариуполе. Подписка на газету принималась также в Ейске, Новороссийске, Керчи, Грозном, Владикавказе, Бахмуте, в окружных станицах области Войска Донского.
При этом немало авторов газеты выступали с критикой чиновников и гласных Дум Ростова и Нахичевани. Кстати, за эту критику и карикатуры на газету «Приазовский край» не раз в те годы подавали в суд.
Но это все словно придавало изданию еще большую популярность у читателей.
Евгений Ахмадулин пишет: «Редакция «Приазовского края» восторженно встретила февральскую революцию 1917 года и полностью поддерживала Временное правительство. После окончательного установления советской власти на Дону газета «Приазовский край» вместе с другими «контрреволюционными» изданиями была закрыта».
«Приазовский край» успешно существовал до 1919 года. После прихода большевиков к власти газета была закрыта. Они, в отличие от царской власти и буржуазных демократов, сделали это без всякого суда.
Георгий Багдыков