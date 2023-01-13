Евгений Ахмадулин в работе «Приазовский край» − первая региональная газета на Дону» пишет: «Бессменным редактором газеты до своей смерти в 1911 году оставался С. Х. Арутюнов. Далее сменяемость редакторов шла непрерывно: В. А. Хавкин (до августа 1911 г.), М. А. Григорьев (1912 г.), Ф. С. Каппига (1913−1915 гг.), А. Ф. Саликовский (1916 г.), А. Б. Тараховский и др. Заведующими отделениями редакции и ведущими фельетонистами работали народник Я. В. Абрамов, известный театральный критик Н. В. Туркин (Гранитов), друг А. П. Чехова А. Б. Тараховский (Шиллер из Таганрога), бывший редактор газет «Киевские отклики», «Киевские вести» и «Украинская жизнь» А. Ф. Сашковский, фельетонист «Одесских новостей» П.Т. Герцо-Виноградский (Лоэнгрин), фельетонист харьковского «Утра» В. З. Швейцер (Пессимист), В. А. Краснушкин (В. Севский), карикатурист А. Н. Воронецкий, известный советский драматург К. А. Тренев, писательница М. Шагинян, члены Государственной думы М. С. Аджемов, М. С. Воронков и многие другие».