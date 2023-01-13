Geely готовит замену кроссоверу Coolray текущего поколения

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
По данным газеты “Известия”, длина нового кроссовера 4510 мм, ширина – 1865 мм, а высота – 1650 мм при колесной базе 2701 мм. Автомобиль крупнее своего предшественника – Coolray.
Машина комплектуется 181-сильным полуторалитровымтурбированным двигателем, работающим на бензине. Пока нет точной информации о коробке, но эксперты предполагают, что это будет робот. Максимальная скорость кроссовера составит 198 км/ч.
Особенностями экстерьера новой машины будут Т-образные передние фары и массивная радиаторная решётка.