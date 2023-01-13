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Posted Сегодня, 13:44

Published Сегодня, 13:44

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Geely готовит замену кроссоверу Coolray текущего поколения

Сегодня, 13:44
Новая модель получит имя Emgrand G5, Xingji или Coolray L. В министерстве промышленности и информатизации КНР автомобиль получил наименование G426.

По данным газеты “Известия”, длина нового кроссовера 4510 мм, ширина – 1865 мм, а высота – 1650 мм при колесной базе 2701 мм. Автомобиль крупнее своего предшественника – Coolray. 

Машина комплектуется 181-сильным полуторалитровымтурбированным двигателем, работающим на бензине. Пока нет точной информации о коробке, но эксперты предполагают, что это будет робот. Максимальная скорость кроссовера составит 198 км/ч.

Особенностями экстерьера новой машины будут Т-образные передние фары и массивная радиаторная решётка. 

 

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