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Концессию по модернизации трамвая Ростова подпишут после получения средств из бюджета

Сегодня, 06:57
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В Ростове концессию по модернизации трамвайной сети города смогут подписать после получения средств из федерального бюджета, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В четверг, 12 января, глава администрации Ростова на встрече со СМИ рассказал, что город отложил подписание концессионного соглашения с «Синарой» из-за того, что федеральное правительство так и не выделило средства на проект в размере 18 миллиардов рублей. 

Сити-менеджер рассказал, что власти уже вышли на финальную стадию подготовки документов в 2022 году, однако из-за недостатка средств завершение юридических процедур пришлось отложить. 

В Ростове трамвай из Левенцовки будет доезжать до центра за полчаса
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«Как только постановление[прим. редакции — о выделении средств из федерального бюджета] будет подписано, мы выйдем на заключение концессионного соглашения», — заключение добавил Алексей Логвиненко, сообщив, что уже в 2023 году город планирует начать строительство новой ветки в Левенцовку

Ранее урбанист рассказал, как изменится трафик в Ростове после строительства трамвайной сети.

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