В четверг, 12 января, глава администрации Ростова на встрече со СМИ рассказал, что город отложил подписание концессионного соглашения с «Синарой» из-за того, что федеральное правительство так и не выделило средства на проект в размере 18 миллиардов рублей.
Сити-менеджер рассказал, что власти уже вышли на финальную стадию подготовки документов в 2022 году, однако из-за недостатка средств завершение юридических процедур пришлось отложить.
«Как только постановление[прим. редакции — о выделении средств из федерального бюджета] будет подписано, мы выйдем на заключение концессионного соглашения», — заключение добавил Алексей Логвиненко, сообщив, что уже в 2023 году город планирует начать строительство новой ветки в Левенцовку.
Ранее урбанист рассказал, как изменится трафик в Ростове после строительства трамвайной сети.