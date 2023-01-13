Кризис на рынке недвижимости главный глобальный риск двух ближайших лет

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Большинство из них придерживаются мнения, что события на Украине прервали процесс восстановления «новой нормальности» после коронавирусных ограничений. Это привело к возникновению новых рисков в мире, пишет INFOX.ru.
Уже до COVID-19 стоимость базовых услуг - продуктов и жилья - начала расти. В 2022-м она увеличилась еще больше. Главные причины инфляции - перебои экспорта энергоносителей и продовольствия из РФ и Украины
Специалисты утверждают, что главная краткосрочная угроза на сегодня - это рост цен на жилую недвижимость. Такая ситуация может в ближайшие два года привести к серьезному кризису. Также в 2023–2024 годах велика вероятность масштабных природных катаклизмов.