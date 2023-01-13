Кризис на рынке недвижимости главный глобальный риск двух ближайших лет

Специалисты утверждают, что главная краткосрочная угроза на сегодня - это рост цен на жилую недвижимость. Такая ситуация может в ближайшие два года привести к серьезному кризису. Также в 2023–2024 годах велика вероятность масштабных природных катаклизмов.