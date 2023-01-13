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Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:52

Updated Сегодня, 16:52

Кризис на рынке недвижимости главный глобальный риск двух ближайших лет

Сегодня, 16:50
Всемирный экономический форум представил «Доклад о глобальных рисках». В докладе обозначили мнение ряда экспертов.

Большинство из них придерживаются мнения, что события на Украине прервали процесс восстановления «новой нормальности» после коронавирусных ограничений. Это привело к возникновению новых рисков в мире, пишет INFOX.ru.

Уже до COVID-19 стоимость базовых услуг - продуктов и жилья - начала расти. В 2022-м она увеличилась еще больше. Главные причины инфляции - перебои экспорта энергоносителей и продовольствия из РФ и Украины

Специалисты утверждают, что главная краткосрочная угроза на сегодня - это рост цен на жилую недвижимость. Такая ситуация может в ближайшие два года привести к серьезному кризису. Также в 2023–2024 годах велика вероятность масштабных природных катаклизмов.

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