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Posted Сегодня, 14:23

Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Квартира в новостройке: что надо знать

Сегодня, 14:23
Фото: ГК «Альянс»
Специалисты группы компании «Альянс» назвали 5 ключевых критериев, на которые следует обращать внимание покупателям при выборе квартиры в новостройке.

Первое: Репутация девелопера при выборе ЖК

Каждый покупатель хочет быть уверен в том, что получит ключи от приобретенной квартиры точно в срок и в соответствии с заявленным качеством. Поэтому так важно заранее проверить всю документацию, прочитать отзывы, познакомиться с уже реализованными проектами и опытом застройщика. 

«Мы рекомендуем заранее изучить информацию о компании. В этом вам может помочь Единый ресурс застройщиков РФ, где отображается, в том числе,  показатель соблюдения застройщиком декларируемого срока ввода жилья. В Едином реестре проблемных объектов на сайте наш.дом.рф проверьте не является ли выбранный объект долгостроем, а в аккаунтах, которые создали жильцы сданных домов, вы найдете реальные отзывы о качестве строительства», — рассказала руководитель офиса продаж ГК  «Альянс» Татьяна Богуш. 

Второе: Расположение комплекса и экология

Сегодня для многих определяющим фактором при выборе жилья становится экологическая обстановка в месте расположения ЖК. Надо сказать, что в проектах ГК «Альянс» всегда большое внимание уделено озеленению и ландшафтному дизайну внутридворового пространства, чтобы жильцы имели возможность выходить не просто на территорию своего двора, а в собственный парк с современной умной эргономикой. К примеру, ЖК «Измаильский экоквартал» расположен напротив рощи СКА. В 3 этапе, который будет сдан в 3 квартале 2023 года, еще остались квартиры с видом на зеленые насаждения. 

Третье: Качество строительства и используемые материалы

Эксперты ГК «Альянс» настоятельно рекомендуют обратить внимание на технологию и материалы строительства, чтобы оценить уровень тепло-, звукоизоляции и долговечности дома. Обязательно задайте менеджерам вопросы о материалах фасада и каркаса комплекса, характеристиках инженерных коммуникаций, остеклении и входной двери. Полученную информацию нужно сопоставить с той, что была заявлена застройщиком, все характеристики должны точно соответствовать классу недвижимости. В этом плане высокую репутацию в Ростовской области имеет ЖК бизнес-класса «Измаильский экоквартал», который  уверенно занимает первую строчку рейтинга ЕРЗ РФ по потребительским качествам. Здесь на каждом этаже находится от 3 до 5 квартир  — с трехметровыми потолками, профессиональной шумоизоляцией пола, межквартирными кирпичными стенами 52 см, двухконтурными газовыми котлами и штукатурной холодных стен.

Четвертое: Функциональность планировок квартир

При оценке планировки квартир в новостройке нужно исходить из следующих показателей: эргономичная форма комнат, количество санузлов; наличие/отсутствие дополнительных полезных помещений (гардеробные, постирочные, кабинет); соотношение помещений для индивидуального и совместного отдыха, ориентация по сторонам света.

«Советуем вам изучить квартирографию проекта — это соотношение количества малогабаритных лотов и квартир семейного формата. Из этого у вас сложится реальное представление о количестве сдаваемых квартир: чем больше арендуемых студий и однокомнатных квартир в доме, тем более неоднородный состав жильцов будет в доме. Это может создать дополнительный шум и дискомфорт», — поделилась лайфхаком Татьяна Богуш.  

Пятое: Особенности комплекса, которые будут радовать именно вас

«Чтобы получить максимальное удовлетворение от покупки и комфортное проживание после сдачи дома, обратите внимание, есть ли в жилом комплексе „фишки“, которые вам откликаются», — советуют в офисе продаж ГК «Альянс». Это может быть эстетичный фасад с красивой подсветкой, фонтан во дворе, стильная детская площадка, ландшафтный дизайн с учетом смены сезонов, широкий ассортимент уличных тренажеров и спортивных площадок  или дополнительные помещения для хранения колясок и велосипедов. 

«Разрабатывая проекты жилых комплексов, наши архитекторы всегда продумывают дополнительные интересные детали для улучшения дома и дворового пространства. Так, для доступа естественного света на паркинг ЖК „Измаильский экоквартал“ на нижний уровень были высажены 9-метровые платаны, которые будут расти через стилобатный атриум», — приводит пример Татьяна Богуш. 

Офис продаж ГК «Альянс» проводит профессиональные консультации по подбору квартир. Вы получите полную презентацию проектов застройщика, помощь с выбором выгодной ипотечной программы, расчеты ежемесячных платежей, а также информацию о дополнительных услугах по ремонту (white box, «под ключ», дизайн-проект). Запись осуществляется по телефону: +7 863 322–32–06.

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#Анна Петрова
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