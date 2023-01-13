Квартира в новостройке: что надо знать

Сегодня для многих определяющим фактором при выборе жилья становится экологическая обстановка в месте расположения ЖК. Надо сказать, что в проектах ГК «Альянс» всегда большое внимание уделено озеленению и ландшафтному дизайну внутридворового пространства, чтобы жильцы имели возможность выходить не просто на территорию своего двора, а в собственный парк с современной умной эргономикой. К примеру, ЖК «Измаильский экоквартал» расположен напротив рощи СКА. В 3 этапе, который будет сдан в 3 квартале 2023 года, еще остались квартиры с видом на зеленые насаждения.