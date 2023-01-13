Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Напомним, летом прошлого года в Ростове разгорелся скандал, когда стало известно о строительстве ресторана вместо выставочного центра на городской набережной. Тогда художники и эксперты публично выступили против строительства ресторана, назвав это мошенничеством и обманом, объяснив, что старый выставочный центр уничтожили и построили что-то абсолютно не подходящее для проведения выставок.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко решил прервать молчание по данному вопросу и рассказал, что власти города вели беседу с инвестором и пытались выяснить, как по утвержденному проекту выставочный центр превратился в ресторан. Однако в конечном итоге все уперлось в юридический вопрос и хорошую подготовленность юристов инвестора.
«Наверное, конечно бы хотелось, чтобы там полностью был выставочный зал, но строит же бизнес. Он должен эти вложения как-то окупать<…> Пускай это останется на совести инвестора. Но с другой стороны зал получился хороший. Вы были там? Сходите, посмотрите», — призвал Алексей Логвиненко, заявив, что, по его наблюдениям, зал центра современной культуры «Степь» по техническому состоянию является лучшим в городе. По его словам, глава администрации лично посетил некоторые выставки и остался доволен полученным опытом.
Он добавил, что художники и город хотели получить зал больше и лучше, но и тот, что построил инвестор, подходит для проведения выставок.