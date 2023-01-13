«Наверное, конечно бы хотелось, чтобы там полностью был выставочный зал, но строит же бизнес. Он должен эти вложения как-то окупать<…> Пускай это останется на совести инвестора. Но с другой стороны зал получился хороший. Вы были там? Сходите, посмотрите», — призвал Алексей Логвиненко, заявив, что, по его наблюдениям, зал центра современной культуры «Степь» по техническому состоянию является лучшим в городе. По его словам, глава администрации лично посетил некоторые выставки и остался доволен полученным опытом.