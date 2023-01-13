Выплата положена медработникам первичного звена, центральных районных, районных и участковых больниц, а также станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты в зависимости от категории сотрудника и того, где он работает, составит от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей.