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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Медработники Ростовской области с февраля начнут получать специальную доплату

Сегодня, 15:25
Фото: mil.ru
Медработники Ростовской области с февраля начнут получать специальную доплату
В феврале 2023 года в Ростовской области начнут перечислять новую специальную социальную выплату медицинским работникам, сообщили в региональном правительстве.

Выплата положена медработникам первичного звена, центральных районных, районных и участковых больниц, а также станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты в зависимости от категории сотрудника и того, где он работает, составит от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей.

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Электронный реестр сотрудников, имеющих право на выплату, ежемесячно будут формировать сами медучреждения и передавать в Социальный фонд России. После этого в течение недели деньги будут поступать получателям.

Отмечается, что от медработников не требуется никаких действий, деньги будут перечислять автоматически.

Ранее в Ростовской области утвердили новые выплаты к региональным наградам. 

 

 

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