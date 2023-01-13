Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Выплата положена медработникам первичного звена, центральных районных, районных и участковых больниц, а также станций и отделений скорой помощи. Размер выплаты в зависимости от категории сотрудника и того, где он работает, составит от 4,5 тысячи до 18,5 тысячи рублей.
Электронный реестр сотрудников, имеющих право на выплату, ежемесячно будут формировать сами медучреждения и передавать в Социальный фонд России. После этого в течение недели деньги будут поступать получателям.
Отмечается, что от медработников не требуется никаких действий, деньги будут перечислять автоматически.
Ранее в Ростовской области утвердили новые выплаты к региональным наградам.