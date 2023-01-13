Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Деньги на эти цели уже предусмотрели в бюджете, в ближайшее время начнется разработка документации. Магистраль должна появиться за акваторией гребного канала «Дон».
По словам Логвиненко, после строительства дороги исчезнет проблема пожаров, которые появляются летом. Он добавил, что проект будет сложным и дорогим.
Известно, что реализация может занять около двух лет.
Ранее стало известно, что в Ростове под реконструкцию Вавилова выкупили уже половину земельных участков. Расширенный материал об этом проекте читайте по ссылке.