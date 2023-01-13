rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:21

Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Между Ростовом и Батайском построят четырехполосную дорогу с развязкой

Сегодня, 11:21
Фото: donland.ru
Между Ростовом и Батайском построят 4-полосную дорогу с развязкой
В левобережной части Ростова-на-Дону запланировано строительство дороги, которая будет иметь четыре полосы и развязку, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Деньги на эти цели уже предусмотрели в бюджете, в ближайшее время начнется разработка документации. Магистраль должна появиться за акваторией гребного канала «Дон».

По словам Логвиненко, после строительства дороги исчезнет проблема пожаров, которые появляются летом. Он добавил, что проект будет сложным и дорогим.

Логвиненко рассказал, как в Ростове построили ресторан вместо выставочного центра
Узнать подробнее

Известно, что реализация может занять около двух лет. 

Ранее стало известно, что в Ростове под реконструкцию Вавилова выкупили уже половину земельных участков. Расширенный материал об этом проекте читайте по ссылке

Читайте также:
Логвиненко рассказал, как в Ростове построили ресторан вместо выставочного центраВ Ростове на пустыре в Военведе построят жилой комплекс за 40 миллиардов рублейПравительство планирует построить самый большой рыбный рынок в Ростовской области
#Илья Протвинов#Дорога#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Многодетным отцам в Ростовской области могут отменить отсрочку по мобилизации
Сегодня, 09:38
В Ростове машина «Почты России» сбила девочку-подростка на пешеходном переходе
Сегодня, 10:50
Житель Ростовской области пытался убить мужчину охотничьим ножом
Сегодня, 10:41
Логвиненко рассказал, как в Ростове построили ресторан вместо выставочного центра
Сегодня, 10:02
Беглая ростовская журналистка Романова не боится ареста своего имущества в Ростове
Сегодня, 09:05
Число экстремистских преступлений резко выросло в Ростовской области в 2022 году
Сегодня, 09:05