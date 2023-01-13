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Posted Сегодня, 09:38

Published Сегодня, 09:38

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

Многодетным отцам в Ростовской области могут отменить отсрочку по мобилизации

Сегодня, 09:38
Фото: freepik.com
Многодетным отцам в Ростовской области могут отменить отсрочку по мобилизации
В Ростовской области и других субъектах Российской Федерации могут отменить отсрочку от частичной мобилизации для многодетных отцов, воспитывающих несовершеннолетних детей, об этом рассказала председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в своем Telegram-канале.

Нина Останина сообщила, что в четверг, 12 января, ее коллега член Совета по правам Человека Ирина Киркора подтвердила, что в ближайшее время может быть принято решение об отмене пункта Директивы Генштаба от 4 октября 2022 года. Речь идет о пункте, позволяющем получить отсрочку от мобилизации отцам, которые воспитывают не менее трех несовершеннолетних детей. 

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Киркора утверждает, что такой документ направили в военкоматы в декабре 2022 года, однако Минобороны пока не подтвердили эту информацию. 

«Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело», — предположила Нина Останина, уже в пятницу опубликовав правительственную телеграмму, направленную начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову. В документе женщина попросила дать подтверждение или опровержение отмены одного из пунктов директивы. 

Нина Останина, уже в пятницу опубликовала правительственную телеграмму направленную начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову
Фото: kremlin.ru

Тем временем, в Ростовской области журналисты обратились к областной власти, чтобы уточнить, действует ли до сих пор для многодетных дончан отсрочка по мобилизации. Однако вопрос так и не получил никакого ответа. 

Ранее в Ростовской области сообщили, сколько ошибочно мобилизованных граждан получили возможность вернуться домой. 

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