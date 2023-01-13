Нина Останина сообщила, что в четверг, 12 января, ее коллега член Совета по правам Человека Ирина Киркора подтвердила, что в ближайшее время может быть принято решение об отмене пункта Директивы Генштаба от 4 октября 2022 года. Речь идет о пункте, позволяющем получить отсрочку от мобилизации отцам, которые воспитывают не менее трех несовершеннолетних детей.