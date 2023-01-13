Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:22
Updated Сегодня, 17:22
В ночь на 14 января температура воздуха в области опустится до 0...-5 градусов, в северных раойнах ожидаются морозы до -10 градусов.
Местами возможны осадки в виде мокрого снега, в утренние часы туман и налипание мокрого снега на деревьях и проводах. На дорогах гололедица.
Днем в отдельных районах сохранятся морозы до -5 градусов, по югу области потеплеет до +3 градусов.
Ветер восточный и юго-восточный 7-12 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.
Такая погода, снег с дождем, сохранится на все выходные.