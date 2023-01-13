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Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:22

Updated Сегодня, 17:22

Мокрый снег и морозы до -10 градусов ожидаются в Ростовской области 14 января

Сегодня, 17:20
Фото: 1MI
В Старый Новый год в Ростовской области ожидаются морозы до -10 градусов, мокрый снег и ветер, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Погода

В ночь на 14 января температура воздуха в области опустится до 0...-5 градусов, в северных раойнах ожидаются морозы до -10 градусов.

Местами возможны осадки в виде мокрого снега, в утренние часы туман и налипание мокрого снега на деревьях и проводах. На дорогах гололедица.

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Днем в отдельных районах сохранятся морозы до -5 градусов, по югу области потеплеет до +3 градусов.

Ветер восточный и юго-восточный 7-12 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.

Такая погода, снег с дождем,  сохранится на все выходные. 

 

 

 

 

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