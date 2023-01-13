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На Театральном спуске в Ростове начали процедуры по выкупу земли для пешеходной зоны

Сегодня, 06:37
Фото: rostov-gorod.ru
На Театральном спуске в Ростове начали процедуры по выкупу земли для пешеходной зоны
В Ростове начали процедуру по выкупу земли, пострадавшей от пожара на Театральном спуске несколько лет назад, об этом рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Накануне во время пресс-конференции глава администрации сообщил, что город начал выкупать участки погорельцев для последующей расчистки территорий и создания непрерывного участка пешеходной зоны. Рядом с этими территориями также будет проходить канатная дорога. 

По словам сити-менеджера, на пешеходном проспекте будут расположены зоны отдыха, а также пешеходный мост через улицу Закруткина с полноценной дорогой и смотровой площадкой. 

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Алексей Логвиненко уточнил, что в настоящий момент город решает, будет ли привлекать инвесторов к реализации проекта или использует бюджет для строительства канатной дороги. 

Власти прогнозируют, что канатная дорога в будущем станет востребованным объектом как среди ростовчан, так и гостей города, а потому уже в этом году необходимо решить все вопросы с документами. 

Ранее ростовский урбанист рассказал, почему городу не нужна канатная дорога.

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