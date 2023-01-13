Накануне во время пресс-конференции глава администрации сообщил, что город начал выкупать участки погорельцев для последующей расчистки территорий и создания непрерывного участка пешеходной зоны. Рядом с этими территориями также будет проходить канатная дорога.
По словам сити-менеджера, на пешеходном проспекте будут расположены зоны отдыха, а также пешеходный мост через улицу Закруткина с полноценной дорогой и смотровой площадкой.
Алексей Логвиненко уточнил, что в настоящий момент город решает, будет ли привлекать инвесторов к реализации проекта или использует бюджет для строительства канатной дороги.
Власти прогнозируют, что канатная дорога в будущем станет востребованным объектом как среди ростовчан, так и гостей города, а потому уже в этом году необходимо решить все вопросы с документами.
Ранее ростовский урбанист рассказал, почему городу не нужна канатная дорога.