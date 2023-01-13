Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Об этом сообщило издание 63.ру, уточнив, что работа проводится в Центре-522. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что в ночь на 1 января ВСУ нанесли удар по пунктам временной дислокации российских бойцов. В результате это привело к жертвам.
Часть раненых лечат в ростовском госпитале. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ранее сити-менеджер Логвиненко дал оценку всем планам у ВСУ по нападению на Ростов-на-Дону. Расширенный материал читайте по ссылке.
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