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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Опознание и оформление тел погибших в Макеевке проводят в Ростове-на-Дону

Сегодня, 12:47
Фото: 1MI
Опознание и оформление тел погибших в Макеевке проводят в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону, по информации СМИ, проходит опознание и оформление тел граждан, погибших в Макеевке.

Об этом сообщило издание 63.ру, уточнив, что работа проводится в Центре-522. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. 

Напомним, что в ночь на 1 января ВСУ нанесли удар по пунктам временной дислокации российских бойцов. В результате это привело к жертвам. 

Часть раненых лечат в ростовском госпитале. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Военный эксперт назвал фантазией планы ВСУ по захвату Ростова-на-Дону и Таганрога
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Ранее сити-менеджер Логвиненко дал оценку всем планам у ВСУ по нападению на Ростов-на-Дону. Расширенный материал читайте по ссылке

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