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После выходных в Ростовской области потеплеет до +10 °С с 18 января

Сегодня, 07:07
Фото: 1MI
После выходных в Ростовской области потеплеет до +10 °С с 18 января
В Ростовской области с понедельника, 16 января, может потеплеть и закончатся осадки, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 13 числа, температура составит 0 градусов, а порывы ветра достигнут пяти метров в секунду. В субботу и воскресенье будут идти снег с дождем. 

Столбики термометров в этот период покажут ноль градусов. Скорость ветра не поменяется. 

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Но в понедельник воздух прогреется до плюс одного градуса. А в среду, 18 числа, может потеплеть до плюс 10 градусов. Осадков ждать не стоит, но погода будет облачной.

Ранее ростовчане пожаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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#Илья Протвинов#Прогноз погоды#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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