В пятницу, 13 числа, температура составит 0 градусов, а порывы ветра достигнут пяти метров в секунду. В субботу и воскресенье будут идти снег с дождем.
Столбики термометров в этот период покажут ноль градусов. Скорость ветра не поменяется.
Но в понедельник воздух прогреется до плюс одного градуса. А в среду, 18 числа, может потеплеть до плюс 10 градусов. Осадков ждать не стоит, но погода будет облачной.
Ранее ростовчане пожаловались на обледеневшие салоны автобусов № 42 и 49. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.