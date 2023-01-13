Posted Сегодня, 20:20
Published Сегодня, 20:20
Modified Сегодня, 20:22
Updated Сегодня, 20:22
Напомним, что Любовь Лепетухина умерла в ГБСМП Новочеркасска. В больницу она попала с высокой температурой и черными волдырями на руках. Ее муж предполагал, что это была побочная реакция на принимаемые для щитовидной железы лекарства.
В больнице у жительницы Новочеркасска была диагностирована двусторонняя пневмония. Но коронавирус не подтвердился. Ее перевели в терапевтическое отделение.
Состояние здоровья Лепетухиной в медучреждении ухудшалось. Ей было тяжело дышать.
По словам мужа, для улучшения дыхания, к ней в палату привезли кислородный концентратор Bitmox OXI–6000. Однако проработав две минуты, на дисплее аппарата появилась надпись «Error O». Это сообщение не исчезало, а работа концентратора сопровождалась предупреждающим звуковым сигналом.
«После смерти жены я сообщал в правоохранительные органы о неисправности концентратора. В ходе следствия выяснилось, что этот концентратор даже не числился на балансе больницы, а с начала 2020 года использовались кислородные концентраторы Y007-01. Но это вранье. Поскольку регистрационное удостоверение на концентратор Y007-1 датируется 10 сентября 2020 года. А моя жена умерла 29 июня 2020 года», - отмечает Вячеслав Лепетухин.
Собеседник добавляет, что все другие концентраторы Y007-1, которые были на балансе ГБСМП, имели срок действия сертификата только до 2011 года.
«Таким образом, для лечения моей жены использовали или неучтенный, неисправный OXI-6000, или концентраторы Y007-1 с истекшим сроком годности еще в 2011 году. Ими давно уже нельзя было пользоваться. К тому же концентратор был без увлажнителя кислорода, а такое использование запрещено. В инструкции черным по белому написано, что при использовании без увлажнителя происходит ожог легких», - говорит Лепетухин.
Собеседник подчеркивает, что в начале 2023 года подал заявление в правоохранительные органы о возбуждении уголовного дела против врачей ГБСМП.
«Я считаю, что главврач больницы и лечащий врач терапевтического отделения допустили использование непригодных, отслуживших свой срок использования кислородных концентраторов в лечении моей жены, которые привели к ее смерти», - высказывает мнение житель Новочеркасска.
Выяснить в ГБСМП Новочеркасска, какой концентратор кислорода использовался в июле 2020 года при оказании медицинской помощи Любови Лепетухиной на момент публикации не удалось. В терапевтическом отделении больницы корреспонденту RostovGazeta сообщили, что такую информацию по телефону не дают.
«Надо сюда приходить и спрашивать», - порекомендовали в ГБСМП.
Напомним, что уголовное дело по расследованию причины смерти Любови Лепетухиной в больнице прекратили из-за того, что в результатах вскрытия обнаружен ряд ошибок. Экспертизы показали, что патологоанатом не качественно провел исследования. В том числе, он не выполнил анализ черепа и головного мозга. Поэтому установить причину смерти Лепетухиной оказалось невозможно.
Муж покойной рассказывает, что после получения результатов вскрытия задумался — а действительно ли вскрывали тело его жены? По его словам, было очень непохоже.
«Ведь патологоанатом вероятно, не заметил двух швов от перенесенных операций. К тому же, он исследовал орган, который супруге удалили еще в 2005 году», — отмечает Вячеслав Лепетухин.
В отношении патологоанатома Константина Ткача возбудили уголовное дело. В очередной раз заседание суда перенесли в ноябре 2022 года.
«А в декабре, на последнем заседании, патологоанатому хотели выписать штраф 80 тысяч рублей. Но не стали из-за срока давности. Никакого наказания ему не последовало. Просто зафиксировали уголовное преступление. А патологоанатом подал апелляцию на это решение суда», - резюмирует Лепетухин.
Ранее RostovGazeta выясняла, как патологоанатом в Волгограде улучшал статистику с помощью подмены органов умерших.
В частности, обвиняемый, зная, что беременная женщина умерла от вирусной инфекции, подменил ее печень органом болевшего гепатитом мужчины. Для осуществления подлога главврач Волгорадского патологоанатомического бюро вошел в сговор с и.о. заведующей отделением и врачом-патологоанатомом. Преступная группа подменила органы, фальсифицировала протокол патологоанатомического исследования, справку о смерти и медицинское свидетельство, которое выдали родственникам умершей. Все это было сделано для улучшения статистики так называемой «материнской смертности» в 2017 году на территории Волгоградской области.