«Таким образом, для лечения моей жены использовали или неучтенный, неисправный OXI-6000, или концентраторы Y007-1 с истекшим сроком годности еще в 2011 году. Ими давно уже нельзя было пользоваться. К тому же концентратор был без увлажнителя кислорода, а такое использование запрещено. В инструкции черным по белому написано, что при использовании без увлажнителя происходит ожог легких», - говорит Лепетухин.