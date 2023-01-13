Праздничный стол к Старому Новому году: традиции на новый лад

Сегодня можно найти вареники с самой разнообразной начинкой. Но Новый год на то и Новый год, чтобы провести его не только вкусно, но и интересно. Вот почему особыми спросом пользуются вареники с сюрпризами. Их, как и многие другие блюда, мы нашли в сервисе Яндекс Маркет 15. Курьер привозит специальные вареники с предсказаниями, в них могут быть «сюрпризы» в виде острого перца, морковки, горошка. Каждый такой продукт имеет особое значение. Кого-то ждет в новом году яркая жизнь с «перчинкой», кто-то отправится путешествовать, кто-то выйдет замуж, а кого-то ждет пополнение в семье. Что означает начинка, подскажет специальная инструкция, которая идет вместе с варениками.