Праздничный стол к Старому Новому году: традиции на новый лад

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:57
Updated Сегодня, 16:57
Чтобы и успеть сделать все рабочие дела, и не оставить гостей и семью без вкусного праздничного стола, нужно действовать умно и пользоваться благами цивилизации — блюда на праздник можно заказать онлайн. Насколько это удобно? Давайте разбираться.
Без оливье — никак
Празднуя Старый Новый год, сложно отказаться от традиционных блюд. На маркетплейсах и в сервисах экспресс-доставки можно найти и оливье, и селедку под шубой, и разные виды салатов. А если хочется классики в новом прочтении, есть блюда и на такой случай. Например, тот же крабовый может вообще не иметь в составе краба — вместо него добавляют курицу и укладывают слоями. Есть в каталогах масса и других салатов с необычными вкусами.
Можно избавиться даже от необходимости нарезать целые палки колбасы, карбонаты и прочие деликатесы. Например, к столу прекрасно подойдет буженина, запеченная по-домашнему. Она продается уже в нарезке, и остается просто положить ее на тарелку.
К тому же можно заказать салаты, рассчитанные сразу на большую компанию — по количеству гостей и домочадцев. Так и голодным никто не останется, и выбрасывать после праздника несъеденное не придется.
Эники-беники, ели вареники
Конечно, разнообразные салаты — это хорошо. Но хочется побаловать себя и домашних чем-то необычным. Например, устроить гадание по старой южной традиции — на варениках. У многих жителей Ростовской области это не просто традиционное, но даже обязательное блюдо на праздники. Но при кажущейся простоте правильно приготовить вареники сможет далеко не каждый. Вот почему все чаще их предпочитают покупать уже в готовом виде.
Сегодня можно найти вареники с самой разнообразной начинкой. Но Новый год на то и Новый год, чтобы провести его не только вкусно, но и интересно. Вот почему особыми спросом пользуются вареники с сюрпризами. Их, как и многие другие блюда, мы нашли в сервисе Яндекс Маркет 15. Курьер привозит специальные вареники с предсказаниями, в них могут быть «сюрпризы» в виде острого перца, морковки, горошка. Каждый такой продукт имеет особое значение. Кого-то ждет в новом году яркая жизнь с «перчинкой», кто-то отправится путешествовать, кто-то выйдет замуж, а кого-то ждет пополнение в семье. Что означает начинка, подскажет специальная инструкция, которая идет вместе с варениками.
Не тратим время
Сделать заказ просто — нужно лишь продумать меню и набрать в строке поиска интересующее блюдо. Например, салаты и закуски. Помимо цены в карточке товара указывается изготовитель, ингредиенты, срок годности, условия хранения, калорийность.
Наконец, вы определились, что вам нужно к новогоднему столу. Складываете товар к корзину. Нажимаете вкладку «Доставка». Здесь указывается время доставки и ее стоимость. Далее — оплачиваете товар.
Ждете доставку. Накрываете стол. Теперь и гостей можно ждать.