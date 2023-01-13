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Posted 13 января 2023, 13:38

Published 13 января 2023, 13:38

Modified 13 января 2023, 13:40

Updated 13 января 2023, 13:40

Путин поручил донским властям решить, как восстанавливать уничтоженное ВСУ жилье

Путин поручил донским властям решить, как восстанавливать уничтоженное ВСУ жилье

13 января 2023, 13:38
Фото: 1MI. Путин поручил донским властям решить, как восстанавливать уничтоженное ВСУ жилье
Властям в Ростовской области поручили разработать подходы к восстановлению разрушенного украинскими войсками жилья, говорится в документах на сайте Кремля.

Поручение получили правительство России совместно с органами исполнительной власти Ростовской области. Они определят подходы для восстановления жилья, уничтоженного в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Также это касается и террористических актов. Аналогичные подходы выработают в Брянской и Курской областях.

Президент Владимир Путин утвердил эти поручения. 

Ранее сити-менеджер Логвиненко дал оценку всем планам у ВСУ по нападению на Ростов-на-Дону. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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