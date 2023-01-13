Путин поручил донским властям решить, как восстанавливать уничтоженное ВСУ жилье

Posted 13 января 2023, 13:38
Published 13 января 2023, 13:38
Modified 13 января 2023, 13:40
Updated 13 января 2023, 13:40
Поручение получили правительство России совместно с органами исполнительной власти Ростовской области. Они определят подходы для восстановления жилья, уничтоженного в результате обстрелов со стороны украинских войск.
Также это касается и террористических актов. Аналогичные подходы выработают в Брянской и Курской областях.
Президент Владимир Путин утвердил эти поручения.
Ранее сити-менеджер Логвиненко дал оценку всем планам у ВСУ по нападению на Ростов-на-Дону. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.