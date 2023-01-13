Российский хоккеист Сергачев ударил кулаком американца Гарланда

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Российский хоккеист «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев ударил кулаком игрока «Ванкувера» Конора Граланда, сообщает «Советский спорт», предоставив видео эпизода.
Сергачева спровоцировал сам американец, совершивший нападение на вратаря Андрея Василевского, ударив его клюшкой, когда тот зафиксировал шайбу. Видимо судьи учли это и не стали наказывать россиянина.
Михаил выступает за «Тампу» с 2017 года и стал вместе с клубом двукратным обладателем Кубка Стэнли.