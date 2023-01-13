rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:19

Published Сегодня, 16:19

Modified Сегодня, 16:20

Updated Сегодня, 16:20

Российский хоккеист Сергачев ударил кулаком американца Гарланда

Сегодня, 16:19
Фото: pxhere.com
Защитник вступился за своего соотечественника.

Российский хоккеист «Тампы-Бэй» Михаил Сергачев ударил кулаком игрока «Ванкувера» Конора Граланда, сообщает «Советский спорт», предоставив видео эпизода.

Сергачева спровоцировал сам американец, совершивший нападение на вратаря Андрея Василевского, ударив его клюшкой, когда тот зафиксировал шайбу. Видимо судьи учли это и не стали наказывать россиянина. 

Михаил выступает за «Тампу» с 2017 года и стал вместе с клубом двукратным обладателем Кубка Стэнли.

Подпишитесь
Губернатор Ростовской области Голубев впервые назвал число жертв и разрушений от ВСУ
Сегодня, 15:07
В Ростове сиденья из Дворца спорта отдают на дрова, а водители хамят и нарушают ПДД
Сегодня, 16:01
В Ростове-на-Дону не могут найти инвестора для строительства канатной дороги
Сегодня, 14:44
Путин поручил донским властям решить, как восстанавливать уничтоженное ВСУ жилье
Сегодня, 13:38
Опознание и оформление тел погибших в Макеевке проводят в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:47
Квартира в новостройке: что надо знать
Сегодня, 14:23