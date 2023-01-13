Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Как пишет автор объявления, он бесплатно отдаст деревянные элементы мебели на дрова, в котлы теплиц или печи. Территориально забрать дрова можно из Халтуринского переулка, где и расположен Дворец спорта.
Кроме того, на спинках кресел можно заметить эмблему гандбольного клуба с надписью ГК «Ростов-Дон».
Напомним, в декабре 2022 года в Ростове определили подрядчика, который отремонтирует Дворец спорта. Сумма контракта составила 1,6 миллиарда рублей, закончить работы должны к концу декабря 2025 года.