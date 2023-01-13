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Posted Сегодня, 11:27

Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Сидения из Дворца спорта в Ростове отдают на дрова

Сегодня, 11:27
Фото: Авито
В Ростове отдают на дрова сидения из Дворца спорта
В Ростове-на-Дону бесплатно отдают на дрова сидения, предположительно, из Дворца спорта в Халтуринском переулке, объявление опубликовано на Авито.

Как пишет автор объявления, он бесплатно отдаст деревянные элементы мебели на дрова, в котлы теплиц или печи. Территориально забрать дрова можно из Халтуринского переулка, где и расположен Дворец спорта.

Кроме того, на спинках кресел можно заметить эмблему гандбольного клуба с надписью ГК «Ростов-Дон».

В Ростове Дворец спорта закроют на капремонт в конце 2022 года
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Напомним, в декабре 2022 года в Ростове определили подрядчика, который отремонтирует Дворец спорта. Сумма контракта составила 1,6 миллиарда рублей, закончить работы должны к концу декабря 2025 года.

 

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