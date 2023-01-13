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Систему теплоснабжения в Ростове-на-Дону модернизируют за 2 года

Сегодня, 07:23
Фото: rostov-gorod.ru
Систему теплоснабжения в Ростове-на-Дону модернизируют за 2 года
Ростов-на-Дону первым в стране получил деньги на Фонда национального благосостояния на улучшение инженерных сетей теплоснабжения, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Для этого поставщик энергии получил льготный кредит на сумму три миллиарда рублей. До этого деньги давали только компаниям с госучастием. 

По словам Логвиненко, сложнее всего ситуация складывается по теплоснабжению. Дело в том, что в минувшем году было большое количество коммунальных аварий. 

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«На данный момент износ сетей не должен превышать 60%, так как в прошлом году все-таки подлатали многое. Есть проблемы с холодной и горячей водой, так как сети строились в 1900-х годах», — уточнил градоначальник.

Ранее стало известно, что в Ростове не могут найти средства на реконструкцию парка имени Максима Горького. 

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