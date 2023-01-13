Для этого поставщик энергии получил льготный кредит на сумму три миллиарда рублей. До этого деньги давали только компаниям с госучастием.
По словам Логвиненко, сложнее всего ситуация складывается по теплоснабжению. Дело в том, что в минувшем году было большое количество коммунальных аварий.
«На данный момент износ сетей не должен превышать 60%, так как в прошлом году все-таки подлатали многое. Есть проблемы с холодной и горячей водой, так как сети строились в 1900-х годах», — уточнил градоначальник.
Ранее стало известно, что в Ростове не могут найти средства на реконструкцию парка имени Максима Горького.