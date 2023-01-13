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Скандальный ростовский блогер Сергей Рулев намерен обжаловать вручение повестки в суд

Сегодня, 06:34
Фото: Видеоканал Сергея Рулева
Ростовский блогер Сергей Рулев намерен обжаловать вручение повестки в суд
Заседание суда, на котором должны рассмотреть уголовное дело ростовского блогера Сергея Рулева, может якобы не состояться из-за вручения ему повестки ненадлежащим образом. Об этом Рулев сообщил RostovGazeta.

В одном из telegram-каналов «Донской канал» прошла информация о том, что 13 января Пролетарский районный суд Ростова рассмотрит ходатайство об аресте ростовского блогера Рулева. Его обвиняет в вымогательстве ста тысяч рублей.

«Мне попросту мстят — бьют старенького дедушку в спину», — рассказывает в беседе с корреспондентом RostovGazeta Сергей Рулев.

Он подчеркивает, что называть его «ростовским блогером» — некорректно.

«Я — офицер Советской Армии, ветеран военной службы, член „Союза добровольцев Донбасса“»,  — подчеркивает собеседник.

Блогера Сергея Рулева будут судить в Ростове-на-Дону с 13 января за вымогательство
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Спикер добавляет, что не даст возможность продолжить 13 января судебное разбирательство.

«Повестку мне вручили 12 января вечером, и это было ненадлежащее вручение. Я буду обжаловать ее и требовать со своим адвокатом, чтобы судебное разбирательство не продолжалось, а началось с предварительного судебного заседания. Поскольку еще на 23 декабря, когда должно было состояться предварительное судебное слушание, повестка мне до сих пор не пришла», — объясняет Рулев.

Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовского блогера Гаспара Авакяна задержала полиция и вручили повестку в военкомат.

Ростовский блогер Гаспар Авакян заявил, что его задержала полиция и вручили повестку
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