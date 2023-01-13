В одном из telegram-каналов «Донской канал» прошла информация о том, что 13 января Пролетарский районный суд Ростова рассмотрит ходатайство об аресте ростовского блогера Рулева. Его обвиняет в вымогательстве ста тысяч рублей.
«Мне попросту мстят — бьют старенького дедушку в спину», — рассказывает в беседе с корреспондентом RostovGazeta Сергей Рулев.
Он подчеркивает, что называть его «ростовским блогером» — некорректно.
«Я — офицер Советской Армии, ветеран военной службы, член „Союза добровольцев Донбасса“», — подчеркивает собеседник.
Спикер добавляет, что не даст возможность продолжить 13 января судебное разбирательство.
«Повестку мне вручили 12 января вечером, и это было ненадлежащее вручение. Я буду обжаловать ее и требовать со своим адвокатом, чтобы судебное разбирательство не продолжалось, а началось с предварительного судебного заседания. Поскольку еще на 23 декабря, когда должно было состояться предварительное судебное слушание, повестка мне до сих пор не пришла», — объясняет Рулев.
Ранее RostovGazeta сообщала, как ростовского блогера Гаспара Авакяна задержала полиция и вручили повестку в военкомат.