«Повестку мне вручили 12 января вечером, и это было ненадлежащее вручение. Я буду обжаловать ее и требовать со своим адвокатом, чтобы судебное разбирательство не продолжалось, а началось с предварительного судебного заседания. Поскольку еще на 23 декабря, когда должно было состояться предварительное судебное слушание, повестка мне до сих пор не пришла», — объясняет Рулев.