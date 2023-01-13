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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Сноуден прокомментировал новость об обнаружении секретных документов у Байдена

Сегодня, 15:43
Фото: pxhere.com
Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден с сарказмом прокомментировал сообщение об обнаружении секретных документов в офисе Байдена. Он напомнил, что такие вещи караются лишением свободы.

Как сообщает телеканал «360», Сноуден заметил, что ранее за утечку секретных данных многие в США получили наказание и сроки. Например, Риалити Уиннер была осуждена на пять лет лишения свободы всего лишь за один документ.

В то же время, отметил экс-сотрудник АНО, у «ребят из Белого Дома», включая Трампа и Байдена, хранятся десятки и сотни секретных документов. Но никакого наказания за это высокопоставленные чиновники не несут.

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