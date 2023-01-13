Сноуден прокомментировал новость об обнаружении секретных документов у Байдена

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Как сообщает телеканал «360», Сноуден заметил, что ранее за утечку секретных данных многие в США получили наказание и сроки. Например, Риалити Уиннер была осуждена на пять лет лишения свободы всего лишь за один документ.
В то же время, отметил экс-сотрудник АНО, у «ребят из Белого Дома», включая Трампа и Байдена, хранятся десятки и сотни секретных документов. Но никакого наказания за это высокопоставленные чиновники не несут.