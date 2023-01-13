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Posted Сегодня, 08:32

Published Сегодня, 08:32

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

Стоимость квартир в новостройках в Ростове за 2022 год подскочила на 32%

Сегодня, 08:32
Фото: rostov-gorod.ru
Стоимость квартир в новостройках в Ростове за 2022 год подскочила на 32%
В Ростове-на-Дону за год стоимость квартир в новостройках увеличилась практически на треть, сообщает «ЦИАН. Аналитика».

Для сравнения брали цены в первой декаде 2022 и 2023 годов. Изначально стоимость квартиры составляла 4,4 миллиона рублей, сейчас — 5,8 миллиона.

Рост цен составил 32%, что соответствует третьему месту в страну. По информации PБК, лидером оказалась Самара, где стоимость выросла на 39% — с 4,4 миллиона до 6,1 миллиона рублей.

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На третьем месте находится Казань с показателем 35%. 

Ранее риэлтор Фоменко заявил о снижении цен на квартиры в Ростовской области в 2023 году. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке. 

До этого RostovGazeta выясняла, где в Ростовской области можно купить самое дешевое жилье. 

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