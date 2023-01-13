Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:34
Updated Сегодня, 08:34
Для сравнения брали цены в первой декаде 2022 и 2023 годов. Изначально стоимость квартиры составляла 4,4 миллиона рублей, сейчас — 5,8 миллиона.
Рост цен составил 32%, что соответствует третьему месту в страну. По информации PБК, лидером оказалась Самара, где стоимость выросла на 39% — с 4,4 миллиона до 6,1 миллиона рублей.
На третьем месте находится Казань с показателем 35%.
Ранее риэлтор Фоменко заявил о снижении цен на квартиры в Ростовской области в 2023 году. Подробный материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого RostovGazeta выясняла, где в Ростовской области можно купить самое дешевое жилье.