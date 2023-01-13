Департамент транспорта объявил, что с 29 января в Ростове-на-Дону начнут действовать ограничения движения транспортных средств.
Причиной этого станет строительство бытового магазина на участке по улице Киргизской, 34/21. Работы будут идти весь год, а потому ограничения будут действовать по 31 декабря 2023 года на участке по переулку Игарскому от улицы Киргизской до дома № 31А.
Ранее в Ростове сообщили о том, что в городе планируют перекрыть проезд по улицам Варфоломеева и 339-й Стрелковой Дивизии.