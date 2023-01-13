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В части Ростова из-за строительства магазина ограничат проезд до 2024 года

Сегодня, 07:06
Фото: Яндекс.Карты
В части Ростова из-за строительства магазина ограничат проезд до 2024 года
В Первомайском районе Ростова из-за строительства бытового магазина ограничат проезд по переулку Игарскому и улице Киргизской до 2024 года, об этом сообщили в администрации города.

Департамент транспорта объявил, что с 29 января в Ростове-на-Дону начнут действовать ограничения движения транспортных средств. 

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Причиной этого станет строительство бытового магазина на участке по улице Киргизской, 34/21. Работы будут идти весь год, а потому ограничения будут действовать по 31 декабря 2023 года на участке по переулку Игарскому от улицы Киргизской до дома № 31А.  

Ранее в Ростове сообщили о том, что в городе планируют перекрыть проезд по улицам Варфоломеева и 339-й Стрелковой Дивизии.

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